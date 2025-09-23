Ông T. chung sống như vợ chồng với chị A. và mẹ ruột chị. Gần trưa nay 22/9, do ghen tuông, ông T. dùng súng (chưa rõ loại) bắn gây thương tích cho hai mẹ con rồi tự sát.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 10h50 ngày 22/9, người dân ở ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe tiếng súng phát ra từ một căn nhà. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện bà N.T.P. (63 tuổi) và con gái T.T.A. (40 tuổi) bị thương.

Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Nghi phạm được xác định là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai). Sau khi gây án, Đậu Tuấn Anh nổ súng tự sát cách hiện trường không xa.

Theo người dân địa phương, Đậu Tuấn Anh sống chung với bà A. như vợ chồng và gọi bà P. là mẹ từ nhiều năm qua.

Nổ súng ở Tây Ninh hai người trong gia đình bị thương - VOV

Theo thông tin từ VOV, lực lượng Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ tang vật và lấy lời khai nhân chứng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

