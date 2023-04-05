Nam thanh niên rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng hồi phục 'thần kỳ' sau khi được giải cứu

Đời sống 05/04/2023 20:37

"Gia đình tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời sơ cứu, đưa chồng tôi đến bệnh viện để điều trị...", vợ nạn nhân xúc động nói.

Trao đổi với báo Sức khoẻ và đời sống, ngày 5/4, vợ anh Thò Mí Ly (21 tuổi, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn Hà Giang, người bị rơi xuống hố sụt sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng) cho biết, sau khi được lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ thành công, hiện chồng chị đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang tiếp tục được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn tích cực điều trị.

"Gia đình tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời sơ cứu, đưa chồng tôi đến bệnh viện để điều trị...", vợ anh Thò Mí Ly xúc động nói.

Bác sĩ Sấn Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cũng thông tin, bệnh nhân Cao Hoài Đức (71 tuổi, ở Hà Nội - tài xế xe 7 chỗ rơi xuống vực) đang hồi phục sức khỏe. Bệnh nhân Đức và Ly bị rạn xương sườn, gãy mỏm xương sống nhưng đều không phải can thiệp mổ nên có thể xuất viện trong vài ngày tới. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, trong phòng vẫn đứng dậy đi lại, trò chuyện được.

Nam thanh niên rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng hồi phục 'thần kỳ' sau khi được giải cứu - Ảnh 1
Anh Thò Mí Ly được lực lượng cứu hộ đưa từ hố sâu khoảng 56m lên mặt đất - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9h40 ngày 3/4, lái xe Cao Hoài Đức điều khiển ôtô 7 chỗ đưa 3 du khách du lịch đến một địa điểm tham quan tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Lúc khách xuống hết, lái xe Đức lùi xe thì va phải anh Thò Mí Ly (không cùng đoàn) đang đứng chụp ảnh ở khu vực sân bãi đỗ xe. Sau cú va, anh Ly bị cuốn theo ôtô rơi xuống hang đá sâu và mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cùng với chính quyền địa phương đã huy động lực lượng với hơn 40 người tham gia tìm kiếm.

Do khu vực rơi xuống có hai miệng hố nên lực lượng tìm kiếm phải xác định vị trí nạn nhân, đồng thời tiến hành kiểm tra khí độc.

Khi xác định được vị trí nạn nhân cách miệng hố hơn 50m và dưới hố không có khí độc, lực lượng tìm kiếm đã cử 2 cán bộ chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, bình oxy xuống để sơ cứu cho nạn nhân.

Nam thanh niên rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng hồi phục 'thần kỳ' sau khi được giải cứu - Ảnh 2
Do địa hình hiểm trở, lực lượng tìm kiếm phải sử dụng các đoạn gỗ đặt ngang miệng hố để kéo nạn nhân lên - Ảnh: báo Lao động

Do địa hình không thể dùng máy móc thiết bị hiện đại, lực lượng tìm kiếm phải sử dụng các đoạn gỗ đặt ngang miệng hố để kéo nạn nhân lên.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất và đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Giang cho hay khu vực xảy ra sự việc thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng, gần đài tưởng niệm Thanh niên xung phong. Đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng không có hộ lan.

Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích

Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích

Chiếc ô tô 7 chỗ BKS 29A-370.15 đi trên quốc lộ 4C khi tới địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã va chạm với một người rồi lao xuống vực cách mặt đường hơn 12m.

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