Nam thanh niên bị xử phạt vì nói đùa 'có bom' tại sân bay quốc tế Nội Bài

Ngay lập tức, tổ bay báo cáo sự việc tới lực lượng chức năng. Khi hành khách xuống tàu bay, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tạm giữ người này để làm rõ vụ việc.

Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài đã chủ trì tiếp nhận vụ việc, phối hợp làm việc với các bên liên quan gồm: Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài, Đại diện hãng hàng không Malaysia Airlines và đơn vị phục vụ mặt đất VIAGS.