Nam Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa lớn đề phòng ngập nước cục bộ

Đến chiều tối, mây dông phát triển mạnh dần gây mưa rào và rải rác có dông cho khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh miền Tây mưa dông sẽ đến sớm hơn so với các tỉnh miền Đông. Tại các khu vực đô thị cần đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ. Trong mưa dông cần đề phòng có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay (23/5), các tỉnh Nam Bộ nằm trong hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, do đó trong buổi sáng và trưa cùng ngày vẫn phổ biến mây thay đổi, trời nắng, có lúc gián đoạn.

Tại khu vực tỉnh Lâm Đồng có nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, riêng tại Cát Tiên từ 33-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, riêng tại Cát Tiên từ 23-24 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ C, thấp nhất từ 15-16 độ C.

Cũng theo đơn vị này, trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình nhưng đang có xu hướng hoạt động ổn định và mạnh dần. Ngoài ra, thời tiết cũng chuyển xấu với những cơn mưa rào và dông rải rác. Do đó, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Còn tại khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận mây thay đổi. Ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C.

Khu vực miền Đông Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

Khu vực miền Tây Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C.

Thời tiết tại TP HCM có mây thay đổi. Ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ C.

Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 23/5:

Dự báo thời tiết cả nước có thể có mưa dông kèm lốc sét vào ngày 23/5 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, đôi lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đôi lúc có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.