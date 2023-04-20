Mua vé số cho vui, người đàn ông "ngã ngửa" khi trúng Vietlott 73 tỉ đồng

Đời sống 20/04/2023 16:18

Việc đầu tiên người đàn ông làm sau khi biết trúng thưởng là báo tin luôn cho vợ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 20-4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng ngày 12-4 cho ông N.D.P (ngụ TP HCM), chủ nhân thuê bao VinaPhone mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS may mắn trúng giải Jackpot 73 tỉ đồng. Bộ số của vé trúng là 04 – 07 – 27 – 28 – 32 – 43 hôm 12-4. 

Tại lễ nhận giải Jackpot, ông N.D.P cho biết ông quê ở Quảng Ngãi, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Hằng ngày, ông đều đặn mua vé số để giải trí, cứ đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS là mua 3 dãy số do hệ thống tự chọn. 

Mua vé số cho vui, người đàn ông 'ngã ngửa' khi trúng Vietlott 73 tỉ đồng - Ảnh 1

Ông N.D.P nhận giải Jackpot trị giá hơn 73 tỉ đồng. Ảnh Người lao động

Liên quan tới sự việc, theo báo An Ninh Thủ Đô, hôm trúng thưởng, ông đã nhận được tin nhắn trúng thưởng của Vietlott, nhưng ông nghĩ chắc chỉ trúng 30.000 đồng hay 50.000 đồng như những lần trước đó nên ông vẫn ngồi xem báo.

Đến khi đọc được tin thuê bao VinaPhone trúng 73 tỷ đồng, ông mới mở tin nhắn ra đọc và hoàn toàn bất ngờ vì số tiền trúng thưởng lớn như vậy và lập tức chia sẻ tin trúng thưởng với vợ.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông P. đã ủng hộ số tiền 700 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Vietlott.

Theo quy định, ông P. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 7,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, nơi ông đăng ký tham gia dự thưởng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

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