Một nhà dân ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội do bất cẩn khi nấu cơm

Đời sống 11/07/2023 20:01

Nhà dân bị thiêu rụi là nhà gỗ, lợp mái ngói, trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bén như rơm, củi...

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vào hồi 11h ngày 11/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo cháy tại nhà ông Đặng Hữu Minh (SN 1962), trú thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Một nhà dân ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội do bất cẩn khi nấu cơm - Ảnh 1
Cháy lớn thiêu rụi căn nhà - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để triển khai nhiệm vụ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng nhận thấy đám cháy có diện tích khoảng 40 m2. Nhà bị cháy là nhà gỗ, mái ngói, tường xây gạch táp lô đã lâu năm.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, thời điểm xảy ra sự việc do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bén rơm, củi... cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Sau khoảng 45 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Một nhà dân ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội do bất cẩn khi nấu cơm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu vực nhà kho bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bất cẩn khi đang sử dụng lửa để nấu cơm. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê, làm rõ. 

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các hộ gia đình. Người dân cần đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

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