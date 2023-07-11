Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân, giao thông tắc nghẽn hàng chục km

Đời sống 11/07/2023 19:01

Một chiếc container bốc cháy ngùn ngụt giữa cao tốc chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc hàng chục km.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào chiều 11/7/2023 tại cao tốc Pháp Vẫn đã xảy ra vụ việc  xe Container cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến cả tuyến đường ùn tắc đã được giải quyết, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân, giao thông tắc nghẽn hàng chục km - Ảnh 1
Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Cụ thể, khoảng 14h20 cùng ngày, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 79C-121.XX, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 79R-007.XX do anh T.V.T. (sinh năm 1981 ở huyện Phù Mỹ, Ninh Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội - Ninh Bình, đến Km258 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn xã Yên Hồng, huyện Ý Yên (Nam Định) thì bất ngờ bốc cháy.

Tại hiện trường, ô tô nằm chắn ngang đường cao tốc, phần đầu xe bốc cháy dữ dội. Những người trên xe may mắn thoát được ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã tiếp cận hiện trường và phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nam Định, Ninh Bình tiến hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Do ảnh hưởng bởi vụ cháy, các phương tiện bị ùn cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng từ xa tại Km230, 274 và 259 để giảm tải ùn tắc.

Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân, giao thông tắc nghẽn hàng chục km - Ảnh 2
Toàn bộ tuyến đường ùn tắc - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Đến 14h55 cùng ngày (11/7/2023), đám cháy đã được xử lý. Hiện toàn bộ tuyến đường đã được thông xe.

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Từ khóa:   cháy container bốc cháy tai nạn giao thông

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