Ngày 5/7, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip 46 giây với nội dung đôi nam nữ đánh cô gái ở Hậu Giang bằng tay, nón bảo hiểm, khiến nhiều người bất bình.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 5/7, công an vẫn đang làm việc với những người liên quan để xác minh, điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ đánh cô gái bằng tay và nón bảo hiểm xảy ra ở phường 4. Theo tìm hiểu, cặp đôi đánh người là vợ chồng, tên Th. (21 tuổi) và K. (19 tuổi), còn cô gái bị đánh tên L. (19 tuổi, cùng ngụ Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Trước đây cả ba có mối quan hệ là bạn bè. Tuy nhiên, K. nghi ngờ và cho rằng L. có mối nảy sinh tình cảm riêng tư với chồng mình nên nhiều lần nói chuyện riêng và có lời nói xúc phạm lẫn nhau.

Người phụ nữ bị đánh liên tục - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Tối 3/7, khi biết L đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu vực 2, phường 4 (TP Vị Thanh), vợ chồng Th đã đến nơi rồi nhờ quản lý kêu L. ra để nói chuyện. Khi L. xuống, trong lúc nói chuyện Th đã dùng tay trái nắm cổ áo và tay phải đấm vào vùng mặt, vùng đầu của L. ba cái. Kế đó, K. dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu L. ba cái, rồi Th. Tiếp tục đấm L. hai cái. Đánh xong Th. và K. về nhà ở phường 7, TP. Vị Thanh.

Trong lúc bị hành hung, nạn nhân L. chỉ biết ôm đầu và giải thích. Theo thông tin từ VTC News, theo nội dung đoạn clip, người đàn ông với vẻ ngoài cao to, nắm cổ ảo cô gái rồi liên tục đấm vào mặt và nói “không biết trên biết dưới”. Cô gái cúi mặt và “xin lỗi”, thì người đàn bà đi cùng cầm nón bảo hiểm lao vào đánh vào đầu cô gái và nói “mày xin lỗi kiểu đó hả”. Cô gái liên tục xin lỗi nhưng vẫn bị đánh - Ảnh: VTC News Mặc dù cô gái này liên tục xin lỗi nhưng cặp nam nữ vẫn dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu cô gái. Tiếp đến, người đàn ông tát và đấm nhiều lần vào mặt cô gái rồi nói: “Tao không bênh vợ tao thì mặt mũi để ở đâu”. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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