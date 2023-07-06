Người phụ nữ bán vé số bất ngờ tìm lại được số vàng đã mất sau khi cháy nhà trọ

Đời sống 06/07/2023 06:58

Trong lúc dọn dẹp phòng trọ sau vụ cháy, người phụ nữ hành nghề bán vé số may mắn tìm lại được 2 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, chiều tối 5/7, công quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở phường Tân Tạo.

Vào trưa cùng ngày, lửa bùng lên dữ dội ở một phòng trọ trong hẻm 257 đường Lê Đình Cẩn,phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thấy cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Người phụ nữ bán vé số bất ngờ tìm lại được số vàng đã mất sau khi cháy nhà trọ - Ảnh 1
Phòng trọ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Người đưa tin

Ngọn lửa lan rộng, khói bốc ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn. Những người sống cạnh bên sợ cháy lan ôm tài sản tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Căn phòng trọ này được một người phụ nữ bán vé số thuê ở. Trưa 5/7, sau khi bán vé số quay trở về phát hiện ra cháy, bà đã thông báo cho những người xung quanh chạy xuống cầu thang để đảm bảo tính mạng.

Chiều nay, trong lúc dọn dẹp phòng trọ sau cháy, người thuê phòng trọ trên tìm lại được 2 nhẫn vàng và một dây chuyền vàng.

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