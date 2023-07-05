Hải Phòng: Mẹ đi xuất khẩu lao động, bố ở nhà có hành vi xâm hại với chính 2 con gái ruột, cháu nhỏ chỉ mới 5 tuổi?

Đời sống 05/07/2023 20:41

Công an TP. Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc người đàn ông bị tố cáo có hành vi dâm ô 2 con gái ruột của mình.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bà V. (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cho biết, cuộc sống gia đình bà những ngày qua bị đảo lộn hoàn toàn vì vướng phải chuyện "động trời". Bà V. trình bày, vợ chồng em gái bà có 2 người con gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi. Do em gái bà đi lao động nước ngoài nên 2 cháu ở nhà với bố.

Hải Phòng: Mẹ đi xuất khẩu lao động, bố ở nhà có hành vi xâm hại với chính 2 con gái ruột, cháu nhỏ chỉ mới 5 tuổi? - Ảnh 1
2 bé gái bị chính bố đẻ xâm hại - Ảnh minh hoạ: Internet

Ngày 29/4, vừa qua, em rể bà V. nói có việc phải về quê ở miền Trung và gửi lại 2 cháu nhờ bà V. chăm sóc. Trong quá trình vệ sinh cho 2 cháu, bà V. đã rất sốc khi phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại bộ phận sinh dục của cả 2 cháu.

"Tôi gặng hỏi thì cả 2 đứa đều nói bị bố đẻ xâm hại nhiều lần khi các cháu ở nhà cùng bố. Tôi đã vô cùng choáng váng trước thông tin các cháu kể lại", bà V. nói. Ngay sau khi biết được thông tin, bà V. đã lập tức trình báo với Công an quận Hồng Bàng đề nghị điều tra làm rõ.

Liên quan đến nội dung trên, đại diện Công an quận Hồng Bàng, cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận trình báo của bà V. và đang trong quá trình điều tra, giải quyết.

Trước đó, vào năm 2022, tại TP. Hải Phòng cũng có vụ việc dâm ô tương tự như trên, theo thông tin từ báo Kinh tế đô thị, ngày 30/4/2022, Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc 2 con gái (13 tuổi và 8 tuổi) bị đối tượng N.V.B. xâm hại khi về nhà bà nội (cùng ngõ với N.V.B.) chơi.

Người phụ này phát hiện con gái mình bị chảy máu ở vùng kín nên gặng hỏi thì 2 cháu cho biết đã bị N.V.B. xâm hại nhiều lần. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Cầu Đất đã chuyển giao hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra theo thẩm quyền.

Hải Phòng: Mẹ đi xuất khẩu lao động, bố ở nhà có hành vi xâm hại với chính 2 con gái ruột, cháu nhỏ chỉ mới 5 tuổi? - Ảnh 2
2 bé gái bị hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Ngô Quyền, sau khi tiến hành trích  xuất camera an ninh giám sát nhà hàng xóm, cơ quan công an xác định, buổi sáng 30/4, bé gái 8 tuổi bị N.V.B. dụ dỗ đưa vào nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Camera an ninh còn ghi lại được hành vi đồi bại của nghi phạm 67 tuổi với bé gái 8 tuổi.

Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng N.V.B. Kẻ này còn khai nhận, trước đó ít nhất 3 lần có hành vi xâm hại với bé gái 13 tuổi (là chị của bé gái 8 tuổi).

Được biết, nhà của gia đình 2 bé gái ở tại quận Lê Chân (TP Hải Phòng). Thỉnh thoảng, 2 bé gái được bố mẹ đưa đến nhà ông bà nội chơi.

Theo một số người dân sinh sống trong ngõ 14, Cầu Đất, N.V.B. bỏ vợ đã nhiều năm nay, sống khép kín, không điều tiếng gì với hàng xóm.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Ngô Quyền đã bắt tạm giữ N.V.B., chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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