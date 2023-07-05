Thương tâm: Nghĩ quẩn, cô gái trẻ ở Hà Tĩnh nhảy cầu Nhật Lệ tự tử

Đời sống 05/07/2023 20:16

Thi thể của cô gái đã được tìm thấy vài giờ sau khi phát hiện sự việc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều nay (5/7) lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân phát hiện trên mép cầu Nhật Lệ 1 có một đôi dép, một chiếc áo, ví và một điện thoại iPhone 14. Ngay sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra camera giám sát, ghi nhận vào lúc 11h30, có một phụ nữ đi từ hướng đường Trần Hưng Đạo, đến khoảng mố trụ thứ 4 đã cởi áo để lại và nhảy xuống sông Nhật Lệ.

Thương tâm: Nghĩ quẩn, cô gái trẻ ở Hà Tĩnh nhảy cầu Nhật Lệ tự tử - Ảnh 1
Mọi người hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong ví nạn nhân có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Bước đầu xác định đó là chị N.T.L sinh năm 2002, quê ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể chị L ở khu vực cầu Nhật Lệ 2. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà để đưa về quê mai táng.

Trước đó, cũng có một sự việc tương tự xảy ra tại Cần Thơ, theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 9h ngày 3/6, tổ công tác Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuần tra tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn.

Thương tâm: Nghĩ quẩn, cô gái trẻ ở Hà Tĩnh nhảy cầu Nhật Lệ tự tử - Ảnh 2
Cầu Sang Tắng 2 nơi thiếu niên nhảy cầu tự tử - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi tổ công tác đi đến khu vực cầu Sang Trắng 2, thuộc khu vực Thới Thuận thì phát hiện một thiếu niên nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức tổ công tác đã cùng người dân cứu thiếu niên đưa lên bờ và sơ cứu kịp thời. Qua làm việc, thiếu niên cho biết tên NMN (15 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ). Do em buồn chuyện cá nhân nên đã làm chuyện dại dột.

Thương tâm: Nghĩ quẩn, cô gái trẻ ở Hà Tĩnh nhảy cầu Nhật Lệ tự tử - Ảnh 3
Lực lượng công khuyên bảo và động viên - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Được sự khuyên bảo và động viên của lực lượng công an em N. đã bình tâm. Lực lượng công an cũng đã liên hệ với gia đình đón em trai về nhà cam kết không để xảy ra trường hợp trên.

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Từ khóa:   tin mới tự tử nhảy cầu

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