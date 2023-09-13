Ngày 13/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vừa tiến hành cấp cứu cho một nam thanh niên bị 5 vết chém sâu, máu chảy ồ ạt.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 13/9, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết các bác sĩ vừa cứu sống một nam thanh niên bị hàng loạt vết chém ở các vị trí nguy hiểm trên cơ thể.

Theo đó, lúc 16 giờ cùng ngày, nam thanh niên không rõ lai lịch được chở đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức trong tình trạng máu chảy ướt cả cơ thể. Ngay lập tức, Khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ, bỏ qua các thủ tục, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ để thực hiện các bước cấp cứu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân có tổng cộng 5 vết chém trên người, gồm vết thương vùng đỉnh đầu dài 15 cm, vùng cổ dài 12 cm, vùng vai dài 7 cm, vùng khuỷu tay dài 10 cm và vùng má phải. Tất cả đều đang chảy máu ồ ạt.

Theo thông tin từ Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, nhận thấy tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, trong lúc các bác sỹ đang xử lý vết thương, không chần chừ, hai nhân viên bệnh viện là điều dưỡng Văn Thị Khoa và Phan Thị Điểm xung phong hiến máu. Đúng 17 giờ, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu, các khu vực bị chém cũng đã được khâu lại, riêng vết thương vùng má lấy được 1 lưỡi dao rọc giấy dài 3cm.

Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều do bị chém nhiều nhát - Ảnh: Báo Công an Thành phố Đà Nẵng

Như vậy, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm soát. Ca mổ dù diễn ra gấp gáp nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng của y bác sỹ và sự tận tình của đội ngũ điều dưỡng hỗ trợ, bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

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