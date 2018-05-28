Mẹo trị ho bằng nước vo gạo và rau diếp cá

Bấy lâu nay thì rau diếp cá được biết đến là một loại rau của gia vị. Bên cạnh đó, rau diếp cá còn có công dụng trị ho . Loại rau này được xem là một phương thuốc dân gian khá hữu hiệu.

Chắc hẳn bạn cũng đã biết diếp cá là một thảo dược mọc khá phổ biến ở các nơi ẩm ướt. Thân của diếp cá có màu tím hoặc màu xanh lục, lá của diếp cá thì có hình trái tim mọc so le nhau và ôm lấy thân cây.

Rau diếp cá với nước vo gạo là vị thuốc lành tính có tác dụng chữa ho, long đờm, kháng viêm,…. Đây là hỗn hợp cung cấp giàu chất ôxy hóa và bổ sung nhiều loại vitamin phù hợp giúp chữa ho hiệu quả.

Rau diếp cá và nước vo gạo trị ho hiệu quả -Ảnh: Internet

2. Cách trị ho bằng nước vo gạo và rau diếp cá

Trẻ bị ho -Ảnh: Internet

Để có thể giúp các bé nhà mình trị dứt điểm cơn ho, bạn hãy áp dụng ngay phương pháp trị ho bằng nước vo gạo và rau diếp cá này nhé!

Chuẩn bị:

- 1 nắm rau diếp cá

- 1 bát nước vo gạo

Chuẩn bị một bát nước vo gạo và rau diếp cá -Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

- Bước 1: Rau diếp cá đem rửa sạch, rồi giã nhuyễn.

Rau diếp cá rửa sạch rồi giã nhuyễn -Ảnh: Internet

- Bước 2: Sau đó, cho rau diếp cá vào bát nước vo gạo. Đem diếp cá nấu với nước vo gạo để nước sôi khoảng 10 – 12 phút. Các mẹ có thể giảm nhỏ lửa từ từ để nước rau diếp cá với nước vo gạo hòa đều nhau hơn.

- Bước 3: Để nồi nước nguội và lọc lấy nước cốt để uống. Mỗi ngày các mẹ có thể cho bé uống từ 2 đến 3 lần, tốt nhất là uống sau khi ăn cơm từ 1 đến 2 tiếng.

Ngoài cách dùng rau diếp cá nước vo gạo chữa ho thì bạn cũng có thể dùng riêng nước rau diếp cá để chữa ho.

Uống nước rau diếp cá giúp chữa sốt, trị ho -Ảnh: Internet

Với phương pháp chữa ho bằng nước rau diếp cá thì bạn chỉ cần rửa sạch rau diếp cá rồi đem giả nhuyễn, lọc lấy nước cốt, bỏ xác lại. Nước rau diếp cá có vị chua và tanh nên bạn có thể thêm một ít đường rồi uống bình thường là được nhé!

Để có thể trị dứt điểm cơn ho cho các bé thì các mẹ cũng lưu ý nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé! Các mẹ nên hạn chế cho bé ăn đồ tanh như tôm, cua, thịt gà,… Nên cho bé uống nhiều nước cam, nước chanh hoặc cung cấp thêm cho cơ thể bé các loại vitamin C để đề kháng được một số bệnh.

Trị ho bằng nước vo gạo và rau diếp cá được nhiều người áp dụng thành công -Ảnh: Internet

Trị ho bằng nước vo gạo và rau diếp cá là phương pháp được nhiều mẹ bỉm sữa áp dụng và rất hiệu quả và an toàn đấy! Ngoài việc trị ho ra thì rau diếp cá còn có tác dụng chữa cảm sốt cực kì hiệu quả. Mẹ nào chưa tìm được phương pháp trị ho cho bé nhà mình thì tham khảo ngay mẹo hay này nhé!