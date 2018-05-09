Cách ngâm chanh đào mật ong đơn giản: Bài thuốc trị ho cực hiệu quả

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, vỏ chanh đào chứa nhiều tinh dầu có tác dụng giảm ho, viêm họng, cảm cúm cũng như hạ sốt hiệu quả. Không những thế, phần ruột chanh còn chứa hàm lượng lớn vitamin C và acid citric rất có ích trong việc chữa trị viêm họng.

Theo Đông y, chanh đào ngâm mật ong là bài thuốc quý có khả năng chữa ho cực hiệu quả. Đồng thời nó còn giúp tăng sức đề kháng và phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp khác nếu sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Vì thế, bạn còn chần chừ gì mà không làm ngay một hũ chanh đào ngâm mật ong để dành cho cả nhà dùng vào thời điểm chuyển mùa dễ mắc bệnh này?

Bên cạnh đó, mật ong có rất nhiều chất dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng và tăng cường sức đề kháng hữu hiệu.

Cách làm chanh đào ngâm mật ong đơn giản trị ho hiệu quả

Chuẩn bị nguyên liệu:

Đường phèn: 700g

Mật ong: Khoảng 1 lít (Sử dụng mật ong nguyên chất là tốt nhất)

Vỉ nén nan tre

Hũ thủy tinh sạch

Chanh đào: 1 kg

Gừng tươi: 1 củ

Thực hiện:

Bước 1: Chanh đào bạn rửa sạch rồi cho vào nước muối pha loãng ngâm khoảng 30 phút, sau đó vớt ra, để thật ráo. Lưu ý: Chanh phải thật ráo nước trước khi ngâm để không bị hư hỏng. Ngoài ra, trong lúc làm, các chị em phải giữ tay, thớt, dao thật khô ráo.

Bước 2: Bạn cắt chanh thành những miếng mỏng và giữ nguyên hạt để ngâm. Gừng rửa sạch, cạo vỏ và cắt sợi nhuyễn.

Để luôn cả hạt khi ngâm sẽ có tác dụng tốt hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đập nhỏ đường phèn, sau đó đổ một lớp đường vào lọ, phía trên là gừng rồi đến một lớp chanh, cứ xen kẽ như thế cho đến khi hết nguyên liệu. Với những cục đường có kích cỡ quá to, bạn hãy để chúng ở lớp trên cùng.

Cho từng lớp và chanh đào vào hũ thủy tinh xen kẽ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn đổ mật ong vào và dùng vỉ nan tre nén chanh xuống rồi đậy kín nắp. Để hũ chanh đào ở nơi sạch sẽ, thoáng mát trong khoảng 3 tháng là có thể dùng được.

Ngâm chanh đào khoảng 3 tháng là có thể sử dụng được - Ảnh minh họa: Internet

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ có mùi thơm của gừng, mật ong và vị chua vừa phải của chanh chứ không bị đắng hay có mùi khó chịu. Ngoài ra, dung dịch chanh đào ngâm mật ong đạt chất lượng có độ sánh nhẹ, màu vàng trong và không bị nổi bọt.

Bạn chỉ cần ngậm một lát chanh ngâm mật ong từ 15 -20 phút sau đó nhai nuốt, mỗi ngày 2 - 3 lần, đảm bảo cảm giác đau họng hay ho sẽ nhanh chóng biến mất.

Chỉ cần dùng vài lát chanh đào ngâm mật ong bạn sẽ thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn phòng ngừa bệnh và tăng cường sức đề kháng, bạn hãy pha 3 muỗng cà phê chanh ngâm mật ong với 1 ly nước ấm, dùng thức uống này 2 lần/ngày.

Chỉ với vài bước đơn giản, các chị em nội trợ đã thực hiện thành công cách chanh đào ngâm mật ong trị ho hiệu quả, thích hợp cho mọi người trong gia đình.

* Thông tin mang tính tham khảo.