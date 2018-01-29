Cách trị ho cho bé bằng chanh đào ngâm mật ong theo hướng dẫn của bác sĩ Đông y

Theo kinh nghiệm dân gian, nhiều chị em vẫn dùng chanh đào ngâm mật ong cho trẻ ngậm khi bị ho. Vậy bác sĩ cho thể cho biết phương thuốc này nên dùng cho trẻ trong độ tuổi bao nhiêu? Bác sĩ có khuyến cáo gì khi cho trẻ sử dụng không? Con trai tôi hiện 4 tuổi, học lớp mầm thì nên sử dụng liều lượng thế nào? Cảm ơn bác sĩ!

Đối với trẻ 4 tuổi, chị có thể sử dụng từ ½ - 1 muỗng cà phê hỗn hợp cho bé uống 1 lần/ngày (tương đương 2,5 – 5ml/ngày). Chị có thể pha loãng với nước ấm để bé uống dễ dàng hơn.

Chào chị! Bài thuốc chanh đào ngâm mật ong chữa ho được dùng cho trẻ trên 1 tuổi. (Trẻ dưới 1 tuổi chống chỉ định dùng mật ong sống). Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chính xác về liều lượng cụ thể cho trẻ uống khi bị ho.

Mẹ có thể dùng chanh đào ngâm mật ong trị ho cho trẻ trên 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chị cần lưu ý, đây chỉ là phương thuốc hỗ trợ điều trị khi bé bị ho. Ngoài ra, chị cần theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày của con khi có triệu chứng ho kéo dài. Cụ thể, chị nên nhận biết các dấu hiệu bé có bị sốt không, các cơn ho có thuyên giảm không, trẻ có khó thở không?

Đồng thời, chị đừng quên giữ vệ sinh cơ thể và giữ ấm vùng mũi – họng cho bé. Khi trẻ đi học về, mẹ nên nhỏ mũi, rửa tay sạch sẽ cho con. Đặc biệt, nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng giúp con tăng cường sức đề kháng.

Ths. Bs. Nguyễn Hà My

(Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội)

Cách làm chanh đào ngâm mật ong trị ho cho bé

Cách làm chanh đào ngâm mật ong vô cùng đơn giản và ít tốn thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Chanh đào: 1kg, nên chọn loại hơi già, vỏ mỏng, căng bóng, ruột hồng.

- Mật ong: 1 lít

- Đường phèn: 0,8kg

- Bình thủy tinh có nắp đậy.

- Vỉ nén bằng nan tre sử dụng để chèn chanh ngập trong mật ong. Nếu mẹ không mua được vỉ nén có thể sử dụng đường phèn cục to chèn ở phía trên.

Thực hiện:

Bước 1: Chanh rửa sạch, ngâm trong nước sôi để nguội pha thêm chút muối trong vòng 30 phút. Tiếp đến, vớt chanh ra để thật khô.

Để bảm bảo từng quả chanh ráo nước hoàn toàn, mẹ nên dùng khăn sạch lau kỹ từng quả. Trong quá trình làm, chị em cần lưu ý các vật dụng (thớt, dao…) phải thật khô, không dính nước.

Bước 2: Cắt chanh thành từng lát nhỏ, không bỏ hạt.

Chanh đào cắt lát nên giữ lại hạt sẽ có hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đường phèn đem đập nhỏ, cho vào bình thủy tinh. Chị em xếp theo thứ tự, cứ một lớp đường đến một lớp chanh tới khi đầy bình. Những viên đường phèn to sẽ xếp lên phía trên.

Bước 4: Đổ mật ong vào bình, lấy vỉ tre chèn chanh xuống, đậy kín nắp. Để trong vòng 3 tháng có thể dùng được.

Lưu ý:

- Khi mới bắt đầu ngâm, mẹ nên thường xuyên kiểm tra bình. Nếu thấy có hiện tượng sủi bọt, mẹ nên hớt bỏ đi. Đặc biệt, không để chanh nổi lên khỏi vỉ kẻo bị mốc và hư cả bình.

- Chanh đào ngâm mật ong cho bé chữa ho càng để lâu càng tốt. Khi chanh tươi, vị sẽ đắng. Một thời gian sau, vị ngọt của mật ong và vị chua của chanh sẽ quyện vào nhau khiến trẻ rất thích thú khi uống.