Không cần thuốc, mẹ chỉ cần nhớ những cách trị ho cho trẻ bằng lá hẹ cực kỳ hiệu quả này

Chỉ cần một nắm lá hẹ, mẹ có thể trị dứt điểm những cơn ho của trẻ mà không cần dùng thuốc.

Lá hẹ còn có tên gọi khác là cửu thái, khởi dương thảo... Đây là cây thân thảo, có chiều cao trung bình từ 20 – 40 cm, giàu dược tính, mùi thơm đặc trưng. Lá hẹ không chỉ được dùng nhiều trong chế biến món ăn mà còn được sử dụng như một vị thuốc chữa bách bệnh. Theo Đông y, cây rau hẹ giúp bổ thận tráng dương, ích gan bổ dạ dày, giúp lưu thông khí huyết, tăng cường hệ miễn dịch, đổ mồ hôi trộm… đặc biệt là trị ho hiệu quả cho trẻ em. Ở nông thôn, nhiều gia đình thường trồng hẹ để chế biến món ăn và dùng làm thuốc nam chữa bệnh.

Thông thường, những cơn ho xuất hiện ở trẻ khi thời tiết thay đổi. Ho có thể là triệu chứng của những căn bệnh nghiêm trọng như: viêm phế quản, viêm phổi... Khi bị ho, bé thường cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, hay quấy khóc. Do đó, mẹ cần trị dứt điểm triệu chứng này cho bé càng sớm càng tốt bằng thứ nguyên liệu sẵn có này. Cách trị ho cho trẻ bằng lá hẹ Lá hẹ hấp mật ong Lá hẹ hấp mật ong là bài thuốc hữu hiệu trị ho cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Chuẩn bị:

- Lá hẹ: 250g - Mật ong: 250ml Thực hiện: - Lá hẹ rửa sạch để ráo nước rồi cắt nhỏ cho vào chén. - Đổ mật ong từ từ vào chén đựng hẹ cho ngập rồi đem hấp cách thủy trong vòng 20 phút để hỗn hợp thấm nhừ. Cách dùng Mẹ cho bé uống 2 lần/ngày, mỗi lần 2 đến 3 thìa cà phê. Vị chua, cay và hăng của hẹ quyện với vị ngọt thanh của mật ong giúp trẻ dễ ăn hơn. Mẹ dùng hàng ngày đến khi trẻ chấm dứt cơn ho thì ngưng. Lá hẹ trộn chanh và nghệ tươi Nếu không có mật ong, mẹ có thể trộn lá hẹ với chanh tươi và nghệ - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu: - Lá hẹ: 10g - Nghệ củ: 20g - Chanh tươi: 1 quả Thực hiện: - Mẹ lấy nghệ đem nướng chín, bóc vỏ rồi giã nát. - Chanh tươi đem rửa sạch, thái lát mỏng. - Lá hẹ rửa sạch, để ráo nước, thải mỏng. - Trộn đều hỗn hợp lá hẹ, nghệ, chanh tươi. Cách dùng: Trước khi trẻ đi ngủ, mẹ trộn đều hỗn hợp này rồi cho trẻ ăn từ 1 -2 thìa trong vòng 3 – 4 ngày đến khi con dứt hẳn cơn ho. Lá hẹ hấp gừng tươi Lá hẹ hấp hừng tươi thêm chút đường phèn sẽ giúp trẻ cắt đứt cơn ho - Ảnh minh họa: Internet Chuẩn bị: - Lá hẹ: 250gm - Gừng tươi: 1 lát - Đường phèn: 2g Cách làm - Lá hẹ rửa sạch, để ráo, cắt khúc thành đoạn nhỏ. - Cho phần lá hẹ đã cắt, gừng tươi và đường phèn vào nồi hấp chín. Cách dùng: Cho trẻ uống hỗn hợp đã hấp 2 lần/ngày, mỗi lần từ 2 – 3ml trong vòng 4 – 5 ngày. Lưu ý: Bài thuốc trị ho bằng lá hẹ chỉ sử dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Với trẻ sơ sinh, mẹ nên đưa trẻ đến bác sĩ để kịp thời chẩn đoán bệnh và chữa trị theo phác đồ thích hợp.

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