Do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt, một đối tượng tại Thái Nguyên đã dùng dao chém tử vong bố mẹ của "vợ hờ" rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ “Giết người” xảy ra tại Tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/9, tại gia đình ông Trần Văn T. (SN 1948, Tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, TP Phổ Yên, Thái Nguyên) xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí chém vợ chồng ông T. và con gái là chị Hoàng Thị H.

Hậu quả khiến vợ chồng ông T. tử vong, chị H. bị trọng thương.

Đối tượng Hưng bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Dẫn theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng của Công an tỉnh và Công an thành phố Phổ Yên tiến hành điều tra, truy xét. Qua điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng.

Nguyễn Văn Hưng và Hoàng Thị H (con gái ông T) đã sống với nhau như vợ chồng tại gia đình ông T nhiều năm.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Hưng khai nhận do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt nên tối ngày 15/9, sau khi đi uống rượu Hưng đã đến nhà và dùng dao chém ba người gia đình ông Trần Văn T như đã nêu trên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định.

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