Sáng 25/3, UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, công an xã này vừa mời N.V.H. (36 tuổi, trú xã Hậu Thành) tới trụ sở để làm việc liên quan vụ đánh vợ con gây xôn xao dư luận trong 2 ngày qua.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị H. (SN 1989, trú tại xóm Sơn Thành, xã Hậu Thành), ngày hôm qua 24/3, Công an xã Hậu Thành đã mời Nguyễn Thế H., chồng của chị Lê Thị H. đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Trước đó, ngày 23/3, mạng xã hội lan truyền một video ngắn ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập vợ con khiến nhiều người bất bình.

Trong đơn trình báo công an, chị H. nêu rõ: chồng chị là Nguyễn Thế H. (SN: 1986) uống rượu say sử dụng gậy inox dài khoảng 1m đánh đập vợ, con.

Nguyễn Thế H bạo hành, dùng chân giẫm, đạp lên con nhỏ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, làm việc với Công an xã Hậu Thành, bước đầu Nguyễn Thế H. khai nhận, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/3, H đi uống rượu, về nhà trong tình trạng say xỉn, thấy vợ và 3 con đang ăn cơm, do bực tức vì con nhỏ không ăn cơm, khóc nên H dùng tay, chân và ống inox dùng làm cán chổi đánh đập con và vợ, gây thương tích.

Công an làm việc với anh H. - Ảnh: VOV

Sáng ngày 25/3, Công an xã Hậu Thành tiếp tục mời Nguyễn Thế H. lên trụ sở làm việc lần 2 do có những vấn đề liên quan cần được làm rõ thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hậu Thành củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

