Nghi phạm dùng búa tấn công vào đầu nữ trung tá công an đã bị tạm giữ hình sự, đang được Công an huyện Hoài Ân đề xuất chuyển lên Công an tỉnh Bình Định điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều tối 8/7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay Công an huyện Hoài Ân đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, chuyển hồ sơ và nghi phạm vụ nữ trung tá công an huyện bị đập búa vào đầu để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền. Lực lượng điều tra của Công an tỉnh Bình Định cũng có mặt tại huyện Hoài Ân kể từ sau khi vụ việc xảy ra để tham gia điều tra. Trung tá V bị chấn thương nặng vùng đầu - Ảnh: Báo Dân Việt Hành vi của nghi phạm Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ở khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) có dấu hiệu phạm tội giết người. Cho đến tối 8/7, chưa có quyết định tố tụng nào liên quan đến vụ việc và nghi phạm được ban hành. Qua khai thác nghi phạm, bước đầu cơ quan chức năng cho hay giữa Đức và nữ trung tá V.T.A.V. (45 tuổi, đang công tác tại Công an huyện Hoài Ân) không có mâu thuẫn, chưa từng gặp nhau trước đó. Tuy nhiên khoảng 9h sáng 7/7, nữ trung tá V. mặc thường phục, đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị Đức dùng búa tấn công. Khi chị V. ngã xuống đường, Đức còn dùng búa đánh nhiều cái vào vùng đầu của chị. Sau khi gây án, Đức chạy đến Công an huyện Hoài Ân đầu thú và bị tạm giữ hình sự. Tối 8/7, bác sĩ Võ Thành Nam Bình - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - cho biết nữ trung tá V. đã được phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên các vết thương vùng đầu của bệnh nhân quá nặng. Bị búa đánh trên 4 cái gây lún và vỡ hộp sọ, hiện chị vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Theo thông tin từ báo Dân Việt, Lãnh đạo UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) cho biết, Nguyễn Văn Đức từng bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2001, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt về tội cướp tài sản, sau đó bị xử phạt 8 năm tù. Năm 2014, TAND huyện Hoài Ân xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.