Lê Thanh Cường khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình nên hẹn chị dâu đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 13/4, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ chết.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ nằm chết dưới mương nước ở khu vực rạch Ông Chày, phường 2, thị xã Kiến Tường.

Kết quả xác minh ngay sau đó cho thấy người phụ nữ bị tử vong là N.T.T.H., 27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Chồng chị H. đau buồn trước tin vợ bị em trai sát hại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, Lê Thanh Cường (sinh năm 1992, ngụ cùng xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) là em chồng của chị H. đến Công an thị xã Kiến Tường tự thú. Khai nhận với công an, do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên đã hẹn chị H. đến khu vực trên sát hại, sau đó dìm xác xuống mương nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

