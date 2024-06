Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào hồi 18h20 ngày 16/6, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo cháy của Trung tâm 114 Công an TP về việc xảy ra cháy tại số 207 Định Công hạ, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội do ông Nguyễn Đình S (SN 1965, HKTT tổ 9, phường Định Công, Hoàng Mai; chỗ ở tại địa chỉ trên) là chủ nhà.

Thời điểm tổ chức chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ vào lúc thời tiết cực đoan mưa giông, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đường giao thông tiếp cận nhỏ, căn nhà xảy ra cháy tập trung lượng chất cháy lớn, khó tiếp cận phía trong nhà, chỉ tiếp cận theo 1 đường từ dưới lên qua cầu thang bộ từ tầng 1 và 1 đường triển khai qua mái và nóc trần, cửa sổ nhà liền kề.