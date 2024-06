Vụ cháy nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ: 'Chủ nhà nghĩ cháy nhỏ nên chạy ra ngoài, lúc sau nhớ ra còn 4 người đang mắc kẹt trong nhà'

Với cách bố trí hàng hoá chật kín như thế này, lối lên duy nhất là thang bộ cũng bị bịt kín - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Cùng tham gia với các lực lượng, Trung tá Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội Công tác Chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội chia sẻ: Nhà dân xung quanh chiều cao không tương đương nên rất khó tiếp cận từ nhà bên cạnh sang. Nhiệt độ nóng, chất cháy và khói bao chùm tất cả các tầng của ngôi nhà. Trước tình thế này, buộc các chiến sỹ phải dùng lăng, dụng cụ phá dỡ, đập cửa kính để đuổi khói thoát ra ngoài.

Nơi xảy cháy tại tầng 4, nhưng từ tầng 1 lên đến tầng 3 của ngôi nhà đều chất kín hàng hoá, gây cản trở quá trình tiếp cận từ tầng dưới lên. Một điều khó khăn nữa là hàng hoá trong nhà này toàn sơn, cao su, nhựa… nên ngọn lửa cháy lan nhanh và cháy lâu, khó dập, dẫn đến công tác chữa cháy mất thêm nhiều thời gian hơn.

Khi khống chế được một phần lửa, vào đến khu vực cầu thang bộ, lan can gỗ của cầu thang này đã cháy vụn hết, vật liệu rơi xuống đường cầu thang cũng làm cản trở quá trình tiếp cận. Còn duy nhất một khe hở cầu thang khoảng 40-50cm, nên lực lượng phải mò mẫm đi sát men chân tường, chỉ cần sơ hở là có thể ngã xuống dưới, nguy hiểm đến tính mạng.

Cán bộ chiến sỹ sau khi dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo thông tin từ báo Tin tức, vào hồi 18h22 ngày 16/6, xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại địa chỉ 207, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại phường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân và nhân dân nhanh chóng có mặt phối hợp để tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an các quận (Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công) với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 19h30 đám cháy được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.