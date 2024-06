Ám ảnh nhất là 3 nạn nhân trẻ em tử vong nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào hồi 18h20 ngày 16/6, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo cháy của Trung tâm 114 Công an TP về việc xảy ra cháy tại số 207 Định Công hạ, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội do ông Nguyễn Đình S (SN 1965, HKTT tổ 9, phường Định Công, Hoàng Mai; chỗ ở tại địa chỉ trên) là chủ nhà.

Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP, lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, ngay sau khi nhận tin, Công an quận Hoàng Mai đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy; đồng thời huy động khoảng 120 CBCS ứng trực khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp cùng các Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, số 4, số 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, Tiểu đoàn 22 - Lữ đoàn 26/Bộ Quốc phòng và các đoàn thể, nhân dân bảo đảm ANTT, tổ chức chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thời điểm tổ chức chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ vào lúc thời tiết cực đoan mưa giông, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đường giao thông tiếp cận nhỏ, căn nhà xảy ra cháy tập trung lượng chất cháy lớn, khó tiếp cận phía trong nhà, chỉ tiếp cận theo 1 đường từ dưới lên qua cầu thang bộ từ tầng 1 và 1 đường triển khai qua mái và nóc trần, cửa sổ nhà liền kề.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 7 người, trong đó có 3 người đã thoát ra ngoài gồm: Nguyễn Đình S (SN 1965); Nguyễn Thị Hương T (SN 1991), con gái ông S và Nguyễn Tiến D (SN 1996) thoát ra từ tầng 1.

Còn 4 người mắc kẹt trong nhà và xác định tử vong trên tầng 6 của nhà gồm chị Nguyễn Thị H (SN 1971 - vợ của ông S chủ nhà); cháu Nguyễn Đình Minh S (SN 2013 - con trai chị H); cháu Nguyễn Tâm A (SN 2018, cháu ngoại chị H) và Nguyễn Duy Khôi (SN 2022 - cháu ngoại chị H). Đến 21h30' cùng ngày, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề.