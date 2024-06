Theo thông tin từ báo Dân trí, về việc tham gia cứu nạn, cứu hộ người dân tại căn nhà số 207 trên phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đại úy Đặng Văn Tuấn, Tổ trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân, Công an Hà Nội, cho biết khoảng 19h ngày 16/6, đơn vị anh nhận được tin báo hỗ trợ, chi viện chữa cháy từ Trung tâm chỉ huy 114. Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường.

Theo anh Tuấn, tại hiện trường, toàn bộ khu vực cầu thang bị các vật liệu xây dựng, thiết bị hàng hóa cản lối. Ngoài ra, tay vịn cầu thang làm bằng gỗ nên đều đã bị cháy và rơi từ các tầng cao xuống khiến các chiến sỹ PCCC gặp nguy hiểm.