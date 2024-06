Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai) khiến 4 người tử vong tối 16/6, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố; Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể.