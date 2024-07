Theo thông tin từ Vietnamnet : Ngày 11/7, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) thông tin vụ em L.M.T. (10 tuổi, ngụ xã Lợi An) xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Làm việc với công an, em T. kể lại: Khoảng 12h ngày 5/7, em ở một mình trong mui (cabin) ghe chở vật liệu xây dựng đậu dưới sông bên nhà mẹ kế là bà H.M.N. (ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, bà N. từng bị tuyên 9 tháng tù treo do bạo hành em T. năm 2023).

Khi đó, bà N. từ trên nhà xuống ghe cầm 1 cây sạn (dụng cụ nấu ăn) bằng kim loại đánh khoảng 10 cái vào đầu, vào người, làm rách trán. Người mẹ kế còn nói với T. “mai mốt không được lên nhà, không được vô phòng làm hư máy lạnh”.