Chị H. cho hay, từ hôm xảy ra sự việc, chị nghỉ làm đến nay đã 4 ngày. Quán mì Quảng của em chị H. cũng phải đóng cửa hơn 2 ngày. Bình thường, mỗi ngày chị H. kiếm được khoảng 700.000 đồng từ công việc sơ chế gà cho quán mì Quảng.

Bị người đàn ông hành hung đến nay đã hơn 4 ngày, chị H.T.T.H. chưa hết bàng hoàng, đau đớn vì thương tích. Dù chưa được nói chuyện bồi thường, nạn nhân không định kiện tụng người hành hung mình.

Sau sự việc, chị được đưa đến bệnh viện. Người nhà cũng trình báo cho cơ quan chức năng. Người đánh chị H. được xác định là anh Đặng Bá Dũng (tên thường gọi là Dũng Heo, 44 tuổi), cũng được mời lên trụ sở công an làm việc.

Những ngày không đi làm, chị bị mất thu nhập, lại phải tự lo tiền thuốc men. Chỗ bị đánh còn đau nhức, còn vết bầm tím trên gương mặt khiến chị H. ngại ra đường, phải gặp người khác. Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, chị H. nói không nghĩ sẽ bị đánh chỉ vì việc nhỏ là hũ gia vị. Quán mì Quảng chị làm hoạt động cũng lâu năm nhưng chưa từng có chuyện tương tự xảy ra. Trong lúc chị H. bị đánh, những người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn.

Đến ngày 16/5, gia đình anh Dũng có đến xin lỗi chị H., nhưng chưa nhắc tới việc bồi thường thiệt hại cho chị. Theo đó, mặc dù gia đình rất giận nhưng chị H. cũng không muốn khởi kiện người này. Chị cho biết, hiện tại hoàn cảnh của anh Dũng cũng khó khăn, phải ở nhà thuê và nuôi 3 con nhỏ. Nếu chị H. "làm căng" thì sợ anh Dũng ở tù, vợ anh ấy cũng không đi làm nên tội 3 đứa nhỏ, không ai nuôi. Vậy nên gia đình chị H. sẽ không kiện mà chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Ông Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào khoảng gần 21h ngày, một người đàn ông đến quán gọi 1 tô mì quảng. Sau khi bưng mì cùng đĩa rau ra cho khách, chị quay lại bếp thì người này hỏi khay gia vị đâu. Lúc này, chị trả lời phía bàn sau có, nhờ vị khách lấy dùm.

Tiếp đó, Dũng một tay nắm tóc, một tay đánh nhiều lần vào mặt, gáy của chị H. Người này đồng thời ghì đầu chị H. xuống đất rồi dùng chân đạp tới tấp, nắm tóc kéo chị H. lại chỗ để tô dơ, ăn dở của khách.

Chị H. bị người đàn ông đánh dã man vì không lấy giúp hũ gia vị - Ảnh: Báo Dân Trí

Dũng còn lấy một cái tô đánh 3 cái vào đầu chị H. Khi chị H. vùng dậy và bỏ chạy ra ngoài, Dũng cầm con dao đuổi theo nạn nhân một đoạn. Khi thấy chị H. bỏ chạy, Dũng quay lại quán của chị ngồi đợi nạn nhân quay về để đánh tiếp. Chỉ khi được người xung quanh ra khuyên ngăn, người đàn ông này mới chịu dừng lại và bỏ đi.

Theo đoạn camera ghi lại, sự việc xảy ra lúc 20h58, tối 12/5. Thời điểm này trong quán có 3-4 người khách nhưng không ai dám vào can ngăn.

Ngoài ra, đại diện UBND thị trấn Ngãi Giao, hiện tại, toàn bộ hồ sơ sự việc đã được chuyển đến công an huyện Châu Đức để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.