Ra tòa ly hôn, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng có 335 tỷ đồng 'quỹ đen'

Thế giới 18/05/2023 10:36

Người phụ nữ ở Thượng Hải được gọi bằng tên giả Yu Hong cho biết, cô đã bị “sốc” khi được thông báo rằng người chồng cũ tên Qin Lan sở hữu 18 bất động sản.

Dẫn theo thông tin từ SCMP, một người phụ nữ nội trợ ở Trung Quốc - Du Hồng bị chồng cũ cho rằng "không đóng góp tài sản gì trong suốt 20 năm chung sống", đã đấu tranh trước tòa để được chia tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) mà anh ta đã giấu cô.

Cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 20 năm, trong thời gian đó cô Du làm nội trợ toàn thời gian trong khi anh Tần có công việc kinh doanh rất thuận lợi. Báo cáo cho biết cô quyết định ly hôn sau khi nhận thấy cuộc hôn nhân của họ đã không thể duy trì. Tuy nhiên, anh Tần không muốn ly hôn và tòa án đã bác bỏ đơn ban đầu.

Trong phần đơn ly hôn, tòa án đã điều tra tài chính và tài sản của hai vợ chồng. Du vô cùng sốc khi được biết chồng đã giấu tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) trong suốt 2 thập kỷ. Điều này khiến cô ấy quyết tâm ly hôn và nộp đơn lên tòa án một lần nữa 6 tháng sau đó và được tòa án chấp thuận.

Sau đó, tòa án phát hiện ra rằng anh Tần đã tặng 18 bất động sản thương mại mà anh sở hữu cho con gái riêng để tránh phải chia cho Du Hồng.

Ra tòa ly hôn, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng có 335 tỷ đồng 'quỹ đen' - Ảnh 1
Du Hồng vô cùng sốc khi được biết chồng đã giấu tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) trong suốt 2 thập kỷ - Ảnh: Internet

Tại tòa, anh Tần lập luận rằng cô Du không liên quan gì đến khối tài sản mà anh ta nói rằng anh ta đã tự mình gây dựng. Anh phản biện rằng bản thân đã đi làm quần quật bao năm. Vợ chỉ là một bà nội trợ không đi làm. Ngoài ra, anh cũng nói rằng tài sản mà anh định tặng cho đứa con mà anh có với Du Hồng sẽ có giá trị hơn tài sản anh tặng cho con gái riêng với vợ trước.

Lý do không có sức thuyết phục và tòa án nói rằng quyền hợp pháp của Du đối với một phần tài sản chung được bảo vệ bất kể cô ấy có làm việc được trả lương trong thời kỳ hôn nhân hay không.

Tòa án phán quyết rằng hành động tặng 18 bất động sản thương mại của anh Tần cho con gái riêng là không hợp lệ và yêu cầu cô con gái phải trả lại tất cả tài sản mà cô đã nhận từ anh Tần.

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Từ khóa:   chỗng giấu vợ quỹ đen Trung Quốc chuyện hôn nhân

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