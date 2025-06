Trong lúc người thợ đến sửa nhà thì bất ngờ phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước đặt trên mái nhà một hộ dân ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 22/6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước tại một hộ dân ở TP Biên Hòa.

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, ông L.H.C. (ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) thuê thợ đến sửa nhà. Trong lúc thi công, người thợ leo lên mái tôn thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước bằng inox đặt trên mái.

Sau đó, người thợ lập tức báo cho chủ nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Bộ xương người trong bồn nước tại Đồng Nai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời kể của người nhà, bồn nước này đã bỏ không từ lâu do gia đình ông C. đã chuyển sang sử dụng nước máy. Do tuổi cao, vợ chồng ông C. không thể tự tháo dỡ bồn nước nên để nguyên trên mái nhà.

Đến chiều 22/6, trong quá trình sửa nhà, người thợ mới phát hiện bộ xương người bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra.

Bước đầu, công an phát hiện một chiếc ví trên mái nhà, bên trong có giấy tờ đăng ký xe mang biển số tỉnh Long An.

