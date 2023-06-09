Theo thông tin từ báo Dân Trí, sợ mất xe do không ai trông giữ, nhiều người dân chọn cách đi xe máy "dởm" và mang ổ khóa bánh xe khi đến vui chơi, tập thể dục ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM).

Thời gian gần đây, người dân đến công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) phải dựng xe ở lòng đường do công viên không có bãi giữ xe - Ảnh: Báo Dân Trí