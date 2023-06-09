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Dân Trí, sợ mất xe do không ai trông giữ, nhiều người dân chọn cách đi xe máy "dởm" và mang ổ khóa bánh xe khi đến vui chơi, tập thể dục ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM). Thời gian gần đây, người dân đến công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) phải dựng xe ở lòng đường do công viên không có bãi giữ xe - Ảnh: Báo Dân Trí
Để an toàn khi đi tập thể dục nhiều người còn dùng xích để khóa bánh xe lại chống trộm - Ảnh: Báo Dân Trí
Thậm chí, chủ xe đưa phương tiện của mình đi lên vỉa hè, dựng xe núp vào cây sát đường đi bộ trong công viên để tiện trông coi - Ảnh: Báo Dân Trí
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VTC News, những ngày qua, người dân, du khách đến tập thể dục, vui chơi ở công viên Hoàng Văn Thụ luôn đối mặt với nỗi lo mất trộm xe máy vì các bãi giữ xe dừng hoạt động. Dù đã có biển cảnh báo nhưng rất nhiều người dân vẫn "liều" đậu xe trên vỉa hè ngoài công viên - Ảnh: VTC News
Hàng loạt xe máy chen chúc đậu trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị - Ảnh: VTC News
Bãi giữ xe khu A có diện tích rộng gần 400m2, hiện để trống - Ảnh: VTC News
Trước đây, mỗi ngày công viên này đón lượng lớn người dân, du khách đến chơi. Tuy nhiên, từ khi các bãi giữ xe ở đây ngưng hoạt động, công viên trở nên vắng vẻ vì lo lắng nạn trộm cắp tài sản - Ảnh: VTC News
Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) được xem là “ốc đảo xanh” giữa lòng Sài Gòn với diện tích khoảng 106.500 m², được giới hạn bởi các con đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót và Trần Quốc Hoàn - Ảnh: VTC News
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-bai-giu-xe-nguoi-dan-tphcm-nom-nop-lo-trom-ghe-tham-khi-i-tap-the-duc-590400.html