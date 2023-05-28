Không cho ngủ chung, người đàn ông chích điện vào người vợ hờ đến mức nhập viện

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn O. (sinh năm 1966, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sống chung như vợ chồng với bà H.T.T.T. (sinh năm 1978, ngụ xã Long Chánh, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ người đàn ông dùng điện chích vợ hờ do ghen tuông .

Bà T. đẩy ông O. ra, nhưng người đàn ông tiếp tục nắm tóc, dùng dây điện chích vào sau gáy nạn nhân. Bà T. cầu xin nên Oanh mới buông tha.

Vào khoảng 19h ngày 23/5, 2 người cãi nhau về việc bà T. không cho O. ngủ chung. Bực tức vì điều này, O. lấy dây điện dài khoảng 2m một đầu cắm vào ổ điện trong nhà, còn một đầu chích vào người và cổ bà T. 2 cái.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, sau đó, O. chở bà T. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để điều trị. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Sáng ngày 26/5, O. đến Công an đầu thú.

Nghi phạm O. khai do mâu thuẫn tình cảm với bà T., nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông và chích điện với mục đích để bà T. sợ mà không ngoại tình.

Liên quan đến chuyện chích điện vợ, ở Tiền Giang cũng từng xảy ra 1 trường hợp chồng chích điện để vợ không ly hôn. Cụ thể theo thông tin từ Zing News, ngày 5/3/2023, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn T. (38 tuổi, ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước) điều tra về tội Giết người.

Tú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Theo kết quả điều tra, T. nghi ngờ vợ ngoại tình. Mâu thuẫn xảy ra, vợ T. gửi đơn đến tòa án xin ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ đẻ ở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.

Rạng sáng 17/2/2023, T. đem theo đoạn dây điện đến nhà cha mẹ vợ. Sau khi lẻn vào phòng ngủ, bị can cắm dây điện cắm vào ổ rồi chích vào chân vợ, gây tiếng nổ. Lúc này, nguồn điện bị ngắt. Vợ T. thấy chân bị bỏng nên tri hô. Bị can bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.

Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị, có kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 2%. Tại cơ quan điều tra, T. thừa nhận hành vi và giải thích rằng chỉ hù dọa để vợ quay về.