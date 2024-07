Ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1, do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH T&Đ 86 là đơn vị thi công, thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn có công nhân thi công đang bị mắc kẹt trong hầm.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, liên quan tới sự việc xảy ra ngày 11/7 tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1 làm 3 công nhân tử vong, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Hiện trường sự việc nơi 3 công nhân gặp nạn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân là V.T.S. (41 tuổi), T.A.T. (38 tuổi), P.L.U. (31 tuổi) đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đã di chuyển thi thể 3 nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường, đã loại trừ nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn hoặc sập hầm. Theo chẩn đoán sơ bộ của cơ quan pháp y, cả 3 nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn.