Hai bé trai đạp xe đi tìm mẹ từ Lai Châu xuống Hoà Bình đã về với gia đình

Trước đó, ngày 18/4, một hộ dân huyện Mai Châu sinh sống ven Quốc Lộ 6 phát hiện 2 cháu dắt theo xe đạp và có biểu hiện đói, khát, mệt mỏi. Người dân đưa các cháu vào nhà tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo và báo Công an huyện Mai Châu tới đón về trụ sở chăm sóc, tìm người thân cho hai cháu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 22/4, Công an huyện Mai Châu (Hoà Bình) cho biết, chiều ngày 21/4, tại trụ sở Công an xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Tổ Công tác của Công an huyện Mai Châu đã bàn giao hai cháu "đi lạc" đến địa bàn huyện Mai Châu cho gia đình và công an địa phương.

Hai em đi theo hướng Mai Châu - Hà Nội với mục đích là xuống Hà Nội tìm mẹ. Các em đã đi được 2 tuần từ Mường Chà đến Mai Châu. Đến đêm ngày 19/4, Công an huyện Mai Châu đã liên lạc được với người thân, gia đình hai cháu.

Cán bộ Công an huyện Mai Châu chăm sóc vết thương ở chân cho cháu Lù A Sùng do đi xe đạp với quãng đường dài - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, gia đình cho biết, hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29/3/2024. Đến thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện các cháu đã đi được 21 ngày, từ nơi thường trú đến nơi phát hiện khoảng cách đường bộ gần 500km. Do quá mệt vì di chuyển quãng đường dài bằng xe đạp, nên khi đến địa phận huyện Mai Châu, các cháu đã bị kiệt sức…

Thượng úy Bùi Văn Duy, Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Mai Châu cho biết, được sự chỉ đạo của UBND huyện Mai Châu, lãnh đạo Công an huyện, tổ công tác đã xuất phát từ 5h sáng 21/4 để đưa hai cháu Lù A Sùng và Lý A Chu, vượt qua gần 500km đến địa phận Dào San, xã vùng biên giới để bàn giao cho gia đình.

Tại Công an xã Dào San, thay mặt gia đình anh Lù A Dia (bố cháu Lý A Chu) và chị Lù Thị Cha (chị gái Lù A Sùng) đã cảm ơn Công an huyện Mai Châu giúp đỡ gia đình, đưa các cháu trở về nhà an toàn.