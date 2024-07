Nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Đ.N.T (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm nghề chạy xe ôm.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Dư (20 tuổi; thường trú xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) về hành vi giết người, cướp tài sản của người đàn ông chạy xe ôm quê TP HCM.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 24-7, người dân lưu thông qua một đoạn đường vắng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường.

Khởi tố và bắt tạm giam Lê Thành Dư (20 tuổi; thường trú xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Qua khám nghiệm của công an, nạn nhân tử vong do bị đâm 3 nhát dao vào lưng và cổ. Đến 10 giờ ngày 25-7, các trinh sát đã bắt giữ Dư tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Nạn nhân tử vong sau đó cũng được xác định là ông Đ.N.T. (60 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), làm nghề chạy xe ôm ở TP HCM

Theo thông tin từ VOV, Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đến 10h sáng 25/7, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Lê Thành Dư tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua đấu tranh, khai thác, Dư khai nhận, trước đó thuê nạn nhân chở từ TP.HCM về Đức Hòa. Lợi dụng đoạn đường vắng, Dư tấn công phía sau, sát hại và cướp xe máy của nạn nhân.

Đối tượng chạy xe đã cướp đến một cửa hàng ở xã Mỹ Hạnh Nam bán được 900.000 đồng rồi mua ma túy sử dụng.

Khởi tố vụ 3 công nhân chết do suy hô hấp cấp trong hầm thủy điện ở Lai Châu Lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân là V.T.S. (41 tuổi), T.A.T. (38 tuổi), P.L.U. (31 tuổi) đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đã di chuyển thi thể 3 nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bat-tam-giam-hung-thu-sat-hai-da-man-tai-xe-xe-om-de-cuop-tai-san-tai-long-an-693323.html