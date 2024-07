Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ty (32 tuổi, tạm trú P.7, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, liên quan vụ chém con nợ đứt lìa bàn tay, ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ty (32 tuổi, tạm trú P.7, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

"Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra, nhưng trong quá trình điều tra, nhận thấy hành vi của Ty cấu thành tội giết người nên thay đổi tội danh. Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đang hoàn thiện thủ tục, chuyển đến Cơ quan SCĐT Công an tỉnh thụ lý vụ án theo thẩm quyền", nguồn tin thông tin thêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.V.B (31 tuổi, tạm trú P.8, TP.Cà Mau) và Trần Văn Ty là bạn bè thân thiết. Năm 2022, B. nhờ Ty cầm xe của Ty để lấy tiền cho B. mượn. Thương bạn, Ty mang xe đi cầm được 10 triệu đồng và đưa cho B.

Trần Văn Ty (áo đỏ) bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đến năm 2023, Ty nhiều lần liên hệ, kêu B. đưa tiền chuộc xe nhưng B. không đưa. Sau đó, Ty mượn của người khác 11,5 triệu đồng để chuộc xe và B. đồng ý nợ Ty số tiền chuộc xe này.

Từ thời điểm đó đến ngày xảy ra vụ việc, Ty nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng B. không trả mà còn thách thức nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Ty chém đứt lìa bàn tay của B.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 0h ngày 1/7, B. điện thoại hẹn Ty đến một quán cà phê ở TP. Cà Mau để nói chuyện.

Khoảng 3 phút sau, Ty đến điểm hẹn và cầm mã tấu (dài khoảng 70 cm) rượt chém B..

Bị chém, B. bỏ chạy vào trước cửa quán thì bị trượt té. Ty đuổi kịp chém nhiều nhát vào tay B., làm nạn nhân bị đứt lìa bàn tay trái, gần lìa bàn tay phải, bị thương vùng trán.

Vụ việc được người dân phát hiện, can ngăn và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện B. đã qua cơn nguy kịch, 2 bàn tay được nối thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chem-ban-than-dut-lia-ban-tay-vi-chuyen-no-nan-khoi-to-chu-no-hanh-vi-giet-nguoi-690218.html