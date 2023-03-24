Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án và tạm hoãn xuất cảnh đối với chồng nạn nhân bị xe Mercedes tông chết để phục vụ điều tra. Người đàn ông này cũng là nạn nhân.

Dẫn nguồn từ báo Tiền phong, ngày 23/3, gia đình nạn nhân bị xe Mercedes tông chết cho biết đã nhận được quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với chồng nạn nhân này là ông G.G (quốc tịch Canada). CQĐT cũng thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn này. Theo quyết định này, việc công an tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G. G (kể từ ngày 17/3 đến 16/7/2023) là để phục vụ xác minh, điều tra liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes va chạm giao thông làm chị Đoàn Thị V.A (vợ ông G.G) tử vong.

Ảnh: Tiền Phong Ngay sau khi tiếp nhận quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh, gia đình nạn nhân Đoàn Thị V.A đã có đơn đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện, gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G.G để ông được sớm quay trở về Canada điều trị chấn thương sau vụ tai nạn giao thông. Ông G.G cũng cam kết sẽ hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm vợ ông tử vong trước đó. Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vào chiều 3/3, tài xế lái xe Mercedes đi trên đường Võ Nguyên Giáp qua xã Diên An, huyện Diên Khánh đã va chạm với xe máy cùng chiều. Thời điểm này, trên xe có 2 người lớn và 1 trẻ em. Sau va chạm, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) trên xe máy đã tử vong. Sau khi va chạm gây chết người, tài xế lái xe Mercedes rời khỏi hiện trường.

Ảnh: Tiền Phong Khi vụ tai nạn được báo chí đăng tải, có nhiều người tự nhận là người nhà ông Ngô Duy Bình đến gặp gỡ, thương lượng bồi thường, gây sức ép với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình kiên quyết từ chối bởi ngay từ đầu ông Ngô Duy Bình đã bỏ chạy sau khi va chạm giao thông. Theo phía chi nhánh ngân hàng, ông Ngô Duy Bình đã được nghỉ phép vào ngày 3/3 - đây cũng là ngày ông này gây tai nạn. Tiếp sau đó, ngân hàng ký quyết định cho cán bộ này được tạm hoãn hợp đồng ngày 6/3. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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