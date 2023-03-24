Khánh Hòa: Khởi tố vụ án cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người

Đời sống 24/03/2023 09:13

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án và tạm hoãn xuất cảnh đối với chồng nạn nhân bị xe Mercedes tông chết để phục vụ điều tra. Người đàn ông này cũng là nạn nhân.

Dẫn nguồn từ báo Tiền phong, ngày 23/3, gia đình nạn nhân bị xe Mercedes tông chết cho biết đã nhận được quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với chồng nạn nhân này là ông G.G (quốc tịch Canada). CQĐT cũng thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn này.

Theo quyết định này, việc công an tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G. G (kể từ ngày 17/3 đến 16/7/2023) là để phục vụ xác minh, điều tra liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes va chạm giao thông làm chị Đoàn Thị V.A (vợ ông G.G) tử vong.

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người - Ảnh 1
Ảnh: Tiền Phong 

Ngay sau khi tiếp nhận quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh, gia đình nạn nhân Đoàn Thị V.A đã có đơn đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện, gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G.G để ông được sớm quay trở về Canada điều trị chấn thương sau vụ tai nạn giao thông. Ông G.G cũng cam kết sẽ hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm vợ ông tử vong trước đó.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vào chiều 3/3, tài xế lái xe Mercedes đi trên đường Võ Nguyên Giáp qua xã Diên An, huyện Diên Khánh đã va chạm với xe máy cùng chiều. Thời điểm này, trên xe có 2 người lớn và 1 trẻ em. Sau va chạm, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) trên xe máy đã tử vong. Sau khi va chạm gây chết người, tài xế lái xe Mercedes rời khỏi hiện trường.

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người - Ảnh 2
Ảnh: Tiền Phong 

Khi vụ tai nạn được báo chí đăng tải, có nhiều người tự nhận là người nhà ông Ngô Duy Bình đến gặp gỡ, thương lượng bồi thường, gây sức ép với gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, gia đình kiên quyết từ chối bởi ngay từ đầu ông Ngô Duy Bình đã bỏ chạy sau khi va chạm giao thông.

Theo phía chi nhánh ngân hàng, ông Ngô Duy Bình đã được nghỉ phép vào ngày 3/3 - đây cũng là ngày ông này gây tai nạn. Tiếp sau đó, ngân hàng ký quyết định cho cán bộ này được tạm hoãn hợp đồng ngày 6/3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Kết quả xổ số hôm qua (23/03/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Kết quả xổ số hôm qua (23/03/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ năm ngày 23/3/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bị xe tông tử vong Mercedes tin tức 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả