Khám phá nét đặc trưng trong ngày Tết Trung thu ở một số quốc gia Châu Á

Tết Trung Thu ở Việt Nam chủ yếu dành cho trẻ em. Nó gắng liền với sự tích chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Vào ngày này, các em nhỏ sẽ được ba mẹ mua cho những chiếc bánh trung thu thơm ngon cùng những chiếc đèn lồng ngộ nghĩnh. Đường phố dường như trở nên lung linh hơn với gam màu đỏ chủ đạo của ngày lễ từ những chiếc đèn lồng, mặt nạ, bánh trung bày bán khắp nơi.

Hằng năm, Tết Trung Thu được tổ chức đúng vào ngày 15/8 âm lịch (tức Rằm tháng 8). Năm 2023, Trung Thu 2023 sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 29/09 dương lịch. Lễ hội này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở một số nước châu Á như: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Singapore,...

Ngoài ra, dịp này người lớn cũng sẽ biếu nhau những chiếc bánh trung thu đặc trưng của ngày lễ cho gia đình, người thân, bạn bè,…Mọi người sẽ cùng nhau ngồi lại thưởng thức bánh cùng với chén trà nóng hổi thưởng trăng đêm rằm.

Các khu phố hoặc trường học sẽ tổ chức đoàn rước đèn ông sao đi đầu là nhóm múa lân, sư tử rộn ràng tiếng trống, nối tiếp là các em nhỏ tay cầm đèn lồng thắp sáng lung linh nói cười rơm rả. Sau đó là các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian và tiết mục phá cỗ. Vì thế nên trẻ em ở Việt Nam đều rất trong chờ ngày Tết Trung Thu .

Tết Trung Thu ở Việt Nam chủ yếu dành cho trẻ em. Nó gắng liền với sự tích chị Hằng, chú Cuội và cây đa

TRUNG QUỐC – Tết ngắm trăng và tết đoàn viên

Tết Trung thu là một trong 4 lễ lớn của người Trung Quốc. Đây là dịp để gia đình đoàn tụ, ăn bữa cơm "đoàn viên". Người Trung Quốc thường uống rượu và ngắm trăng vào đêm lễ này. Ngoài ra, họ còn tổ chức các hoạt động như thả đèn hoa đăng, thắp đèn lồng giấy, giải câu đố và múa lân.

Tết Trung Thu ở Trung Quốc và Việt Nam có một số nét tương đồng là đều có đèn lồng, bánh trung thu, múa lân sư rồng. Người Trung Hoa tin rằng máu rồng lửa sẽ mang lại nhiều điều may mắn, an lành trong cuộc sống.

Tết Trung thu là một trong 4 lễ lớn của người Trung Quốc. Đây là dịp để gia đình đoàn tụ, ăn bữa cơm "đoàn viên"

HÀN QUỐC – Lễ hội 'Chunseok' mừng vụ mùa bội thu

Tại Hàn Quốc, Tết Trung thu được gọi là "Chuseok", có nghĩa là đêm mùa thu, đêm trăng đẹp nhất năm. Đây cũng là dịp để gia đình sum họp thực hiện các hoạt động cúng bái, đi tảo m, bày bánh gạo và các món ăn lên bàn thờ tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Người Hàn Quốc có món bánh riêng cho dịp này với tên gọi là "Songpyeon" là bánh gạo với hình dáng giống với mặt trăng khuyết.



Tại Hàn Quốc, Tết Trung thu được gọi là "Chuseok", có nghĩa là đêm mùa thu, đêm trăng đẹp nhất năm

NHẬT BẢN - Lễ hội ngắm trăng

Tại Nhật Bản, Tết Trung thu có tên là "Tsukimi" hoặc "Otsukimi", nghĩa là ngắm trăng. Tsukimi là một lễ hội truyền thống để tôn vinh mặt trăng trong mùa thu. Trong dịp này, người dân mặc trang phục truyền thống và mang đồ cúng đến đền thờ. Tại nhà, họ bày biện cây cỏ lau, biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Món ăn truyền thống là bánh tsukimi dango, tượng trưng cho mặt trăng.

Tsukimi dango - bánh Trung thu của người Nhật

SINGAPORE - Lễ hội lồng đèn hoặc lễ hội bánh Trung thu

Ở Singapore, Tết Trung thu còn gọi là Lễ hội lồng đèn hoặc Lễ hội bánh Trung thu. Tết Trung thu ở đây mang đậm màu sắc Trung Quốc. Người dân tổ chức các hoạt động văn hóa và thường gửi những lời chúc tốt đẹp tới người thân, bạn bè và đối tác kinh doanh.

PHILIPPINES - Lễ hội của người gốc Hoa

Ở Philippines, Tết Trung thu thường được tổ chức và lưu truyền bởi những người gốc Hoa. Họ thường làm bánh Trung thu và chia sẻ với tất cả mọi người. Trong ngày Tết Trung thu, người gốc Hoa thường tổ chức các hoạt động như xúc xắc Trung thu.

Món bánh truyền thống được ăn vào dịp này là gọi là bánh Hopia. Bánh này có rất nhiều loại như: Hoping mungo (bánh nướng đậu xanh), Hoping baboy (bánh nướng thịt heo), Hoping ube (bánh nướng khoai lang tím),…

Món bánh truyền thống được ăn vào dịp này là gọi là bánh Hopia

LÀO - Lễ cúng trăng

Trong dịp Trung thu, người Lào thường tổ chức lễ cúng trăng tại các ngôi đền và nhà thờ. Họ sắp xếp mâm cúng với hoa tươi, cây nến và thức ăn để tôn vinh các vị thần tiên và tổ tiên. Buổi tối, cả gia đình thường tụ họp để cùng xem các tiết mục nghệ thuật truyền thống, như ca múa nhạc, vũ trụ tạo hình, và đặc biệt là múa lân và múa sư tử. Đây là dịp để cả gia đình vui chơi, giao lưu, và tận hưởng không khí rộn ràng của Tết Trung thu.

CAMPUCHIA - LỄ BÁI NGUYỆT TIẾT

Khác với Tết Trung Thu ở một số quốc gia châu Á khác, Campuchia có lẽ là quốc gia duy nhất không tổ chức Lễ Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 mà lại tổ chức vào giữa tháng 12 theo Phật lịch của nước họ.

Lễ hội mang tên “Bái nguyệt tiết” có nghĩa là vái lạy trăng. Người dân Campuchia sẽ thực hiện nghi thức bái nguyệt khi mặt trăng vừa nhô lên khỏi tán cây để cầu xin sự bình an và may mắn. Họ bày mâm cúng trên bàn thờ gia đình với các món đặc trưng như cốm dẹt, chuối, khoai, mía, và súp sắn. Trong lễ hội này, trẻ em Campuchia cũng được tặng quà và tham gia vào các hoạt động vui chơi. Họ thường được thả đèn gió và chơi các trò chơi truyền thống.

Khác với Tết Trung Thu ở một số quốc gia châu Á khác, Campuchia có lẽ là quốc gia duy nhất không tổ chức Lễ Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 mà lại tổ chức vào giữa tháng 12 theo Phật lịch của nước họ

MYANMAR - Lễ trăng tròn, Tiết quang minh

Tết Trung thu ở Myanmar được gọi là "Lễ trăng tròn" hay "Tiết quang minh". Đêm rằm, nhà nhà đều thắp đèn lồng sáng rực, ánh sáng chiếu rọi khắp ngõ ngách. Mọi người cũng thường xem biểu diễn kịch, ca hát và nhiều hoạt động vui chơi sôi động khác trong đêm lễ hội này.

Tết Trung thu ở Myanmar được gọi là "Lễ trăng tròn" hay "Tiết quang minh"

THÁI LAN - Lễ cầu trăng

Tết Trung thu ở Thái Lan được gọi là “lễ cầu trăng”, tổ chức vào đúng ngày 15/8 âm lịch. Theo truyền thuyết, vào ngày này Bát Tiên sẽ mang đào tới cung trăng để chúc thọ Quan Âm.