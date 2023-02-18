Kẻ cướp giả vờ mua hàng rồi giật túi xách có nhiều tiền, vàng ở Tương Dương bị bắt

Đời sống 18/02/2023 14:00

Công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng bắt giữ Kha Văn Dân, đối tượng cướp giật tài sản tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

 

Theo thông tin Báo Nghệ An, vào 8h10 ngày 15/2, Kha Văn Dân (36 tuổi), trú tại huyện Tương Dương giả vờ đến mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Tương Dương. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Dân đã cướp giật túi xách của chủ cửa hàng bên trong có 57,1 triệu đồng tiền mặt và 4 chỉ vàng (giá trị gần 24 triệu đồng), sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Kẻ cướp giả vờ mua hàng rồi giật túi xách có nhiều tiền, vàng ở Tương Dương bị bắt - Ảnh 1
Đối tượng Kha Văn Dần. Ảnh: congan.nghean.gov.vn

Theo thông tin báo Tin Tức (Thông tấn xã Việt Nam) xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Tương Tương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, nhanh chóng huy động lực lượng, tập trung các biện pháp điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 20 giờ tiếp nhận tin báo, đến rạng sáng 16/2, tại khu vực rừng núi xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ thành công đối tượng giật túi xách của bà L.T. H là Kha Văn Dần (sinh năm 1987, trú tại xã Lượng Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô; 42,8 triệu đồng tiền mặt và 4 chỉ vàng.

Kẻ cướp giả vờ mua hàng rồi giật túi xách có nhiều tiền, vàng ở Tương Dương bị bắt - Ảnh 2
Đối tượng Kha Văn Dân tại Công an huyện Tương Dương. Ảnh: Văn Hậu (Báo Nghệ An)
 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kha Văn Dần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Việc nhanh chóng điều tra, bắt đối tượng cướp giật tài sản của lực lượng chức nănh đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Hiện, công an huyện Tương Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Kha Văn Dần để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

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Từ khóa:   Tin mới Kha Văn Dần cướp tạp hóa

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