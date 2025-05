Do bé A. khóc nhiều và có dấu hiệu mệt mỏi Công an phường Mũi Né hướng dẫn chị L. đưa cháu đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đồng thời mời bà Lê Thị Hà (tên thường gọi là bà Bảy, SN 1970) là bảo mẫu tại nhóm trẻ nói trên lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 13/5, chị L.T.L. (SN 1996) đến Công an phường Mũi Né trình báo sự việc chị nghi ngờ con gái chị là cháu A. bị bạo hành dẫn đến thương tích khi gửi tại Nhóm trẻ gia đình Thúy Hằng.

Tại Công an phường, bà Hà trình bày: vào sáng ngày 12-5, chị L. có đưa bé A. đến gửi và có dặn bà là "bé đang bị ỉa chảy mấy ngày nay và bị hăm chim" và kêu để ý cháu.

Các vết bầm trên người cháu A. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại buổi làm việc với Công an Mũi Né, chị L. trình bày sau khi đưa bé A. đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận về được bác sĩ giải thích các vết bầm tím ở bộ phận sinh dục là do con chị bị té hoặc đụng vào vật gì đo chứ không phải dấu vết bị đánh. Còn các vết bầm ở lưng, mí mắt trái và trên cánh tay trái là do bé bị ngã.

"Chị L. không có nghi ngờ bà Hà đánh. Do thấy bà Hà nhận giữ bé A. mà không có trách nhiệm để cháu bị ngã nên bức xúc lên trình báo để Công an răn đe, nhắc nhở bà Hà có trách nhiệm hơn trong việc giữ con tôi cũng như các bé khác" – văn bản của UBND phường Mũi Né nêu.

Ngoài ra, chị L. cũng đã có đơn không yêu cầu giám định thương tích đối với các vết thương của bé A. và cũng không có yêu cầu bà Hà bồi thường gì.

Riêng tại cơ sở Nhóm trẻ gia đình Thúy Hằng, bà Hà đã xuất trình giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề do con bà đứng tên là Trần Thị Thúy Hằng.

Kết quả chẩn đoán về tình trạng của cháu A. - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, hiện tại cơ sở bà Hà thuộc nhóm trẻ 7 người nhưng qua kiểm tra thì cơ sở này giữ số lượng 9 trẻ. Tuy nhiên xác minh 2 trẻ còn lại là cháu ruột của bà.

Theo quy định nhóm trẻ 7 người phải có 2 cô giữ trẻ đối với trẻ dưới 2 tuổi nhưng thực tế kiểm tra cơ sở hiện tại chỉ có một mình bà Hà nên chưa thực hiện đúng theo quy định.

Cơ sở vật chất giữ trẻ có đảm bảo nhưng hệ thống camera giám sát đã bị hư hỏng chưa được sửa chữa.

Chứng chỉ hành nghề của bà Hà hiện tại không có và không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Chính vì các yếu tố trên, tổ kiểm tra của UBND phường tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 15-5-2025 cho đến khi bổ sung đầy đủ các điều kiện còn thiếu.