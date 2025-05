Lưu thông trên QL1A đoạn qua Lạng Sơn, xe đầu kéo va chạm liên tiếp với 3 xe mô tô khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào khoảng 6h50 ngày 15/5, tại Km 53+200 QL1A địa phận khu Làng Trung, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo BKS 34H-042.xx kéo theo sơmi rơmoóc 34R-015.xx do tài xế Phạm Quốc H (SN 1975, trú tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển hướng Hà Nội - Lạng Sơn với 3 xe mô tô đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Các xe mô tô gồm: BKS 12B1-147.xx do Vi Văn B (SN 1967, trú tại Bảo Lộc, Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn) điều khiển xe đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội; BKS 12X1-056.xx do Lô Thị Lệ Ph (SN 1990, trú tại khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội; BKS 98K9-930.xx do Hoàng Văn Đ (SN 1979, trú tại Bảo Lộc, Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Vi Văn B tử vong tại chỗ, chị Lô Thị Lệ Ph bị gãy chân trái.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tổ công tác phân luồng, bảo đảm ATGT. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 9/5, chiếc ô tô biển kiểm soát 30A-017.xx lưu thông trên đường Kim Giang hướng đi Cầu Dậu đã va chạm với 3 xe máy đang di chuyển, trước số nhà 896 - 898 đường Kim Giang.

Vụ va chạm làm 2 nguời đi xe máy bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định.

Sau khi xảy ra vụ việc, người điều khiển ô tô là anh N.B.A. (ở quận Hoàng Mai) đã rời khỏi hiện trường.

Đến 8h40 ngày 10/5, anh N.B.A. đến cơ quan công an làm việc. Thời điểm này cảnh sát kiểm tra và xác định tài xế N.B.A. không có nồng độ cồn, chất ma túy trong cơ thể.

Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

