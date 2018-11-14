Hương Tràm tham gia MV kêu gọi hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

Đời sống 14/11/2018 10:00

Đó là dự án âm nhạc mới đây của ca sĩ Hương Tràm, nhằm chung tay cùng cộng đồng cứu giúp những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần phẫu thuật mổ tim. Thông qua MV, chương trình muốn gửi một thông điệp ý nghĩa tới toàn thể cộng đồng: “Hãy mang những điều từ trái tim để chạm tới trái tim, chung tay giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình”.

Ca khúc Viết tiếp ước mơ” do tác giả Lê Xuân Đức sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm là bài hát chính thức nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Trái tim cho em. Đây là bài hát đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” được phát động trên Fanpage Trái tim cho em vào đầu năm 2018.

Hương Tràm tham gia MV kêu gọi hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1

Hương Tràm tham gia MV kêu gọi hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2

Để tiếp tục đồng hành cùng Trái tim cho em, quý vị có thể nhắn tin theo cú pháp “TTCE” gửi 1408 (20.000đ/tin nhắn); hoặc ủng hộ qua số tài khoản 1200 0005 8888 – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội – Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt.

Hương Tràm tham gia MV kêu gọi hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 3

 

Thông tin về chương trình

 

Chương trình Trái tim cho em là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam. Trong hành trình gần 10 năm qua, chương trình đã huy động được 157 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ xin trợ giúp, trong đó đã phẫu thuật thành công cho hơn 4.500 em nhỏ.

Nghẹn ngào giây phút cha đếm từng đồng tiền đưa con đi nhập học: Hy sinh tất cả để nuôi ước mơ của con

Nghẹn ngào giây phút cha đếm từng đồng tiền đưa con đi nhập học: Hy sinh tất cả để nuôi ước mơ của con

Hình ảnh người cha có gương mặt khắc khổ đếm từng tờ tiền cho con nhập học khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Viết tiếp ước mơ Hương Tràm Quỹ trái tim cho em gây quỹ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội