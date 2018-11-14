Đó là dự án âm nhạc mới đây của ca sĩ Hương Tràm, nhằm chung tay cùng cộng đồng cứu giúp những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần phẫu thuật mổ tim. Thông qua MV, chương trình muốn gửi một thông điệp ý nghĩa tới toàn thể cộng đồng: “Hãy mang những điều từ trái tim để chạm tới trái tim, chung tay giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình”.

Ca khúc “Viết tiếp ước mơ” do tác giả Lê Xuân Đức sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm là bài hát chính thức nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Trái tim cho em. Đây là bài hát đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” được phát động trên Fanpage Trái tim cho em vào đầu năm 2018.

Để tiếp tục đồng hành cùng Trái tim cho em, quý vị có thể nhắn tin theo cú pháp “TTCE” gửi 1408 (20.000đ/tin nhắn); hoặc ủng hộ qua số tài khoản 1200 0005 8888 – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội – Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt.

Thông tin về chương trình

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Chương trình Trái tim cho em là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam. Trong hành trình gần 10 năm qua, chương trình đã huy động được 157 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ xin trợ giúp, trong đó đã phẫu thuật thành công cho hơn 4.500 em nhỏ.

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