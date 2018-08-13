Nghẹn ngào giây phút cha đếm từng đồng tiền đưa con đi nhập học: Hy sinh tất cả để nuôi ước mơ của con

Mới đây, một người dùng mạng xã hội có tên M.H đã chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người cha nghèo đưa con gái đi nhập học khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Năm học mới đã gần kề, trong khi các em tân sinh viên náo nức vì sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời thì có không ít những bậc phụ huynh tất bật khắp nơi kiếm tiền đóng học phí. Để đổi lấy một cuộc đời hạnh phúc cho con, những người làm cha, làm mẹ đã phải hy sinh rất nhiều.

Ông chú trông có vẻ vất vả đưa con gái đi nhập học. Tôi thấy chú lấy từng đồng lẻ ra mà nghẹn ngào.

Chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi hiểu được ánh mắt của người cha đó. Ước mơ cho con có được con chữ, cái nghĩa, là sự hy sinh vô bờ bến của người cha. Ngày nhập học - cái ngày mà mang lại niềm vui, sự hạnh phúc của các bạn tân sinh viên. Nhà nào có điều kiện thì dăm bảy triệu nó chẳng là gì, nhưng ở trong cái hoàn cảnh nông dân chân lấm tay bùn thì vài trăm thôi cũng đủ nói lên nỗi khổ! Chú bảo, thôi thì cố gắng cho cháu ra đây ăn học, nhà chú tận trong Nam, cũng chẳng có điều kiện gì nhiều, các cháu có gì ở đây chỉ giúp em cho chú. Thấy chú chắt bóp từng đồng tiền lẻ, một xấp một để đóng tiền học cho con mà thấy xót xa quá!”.

Cha mẹ luôn cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xem bức ảnh và đọc những lời M.H viết, nhiều người xúc động nhớ lại những ngày đầu mình chập chững xa quê để bước chân vào giảng đường. Bên cạnh đó, dân mạng còn nhắn nhủ, hy vọng cô bé sẽ học tập thật giỏi để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ.

"Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hãy cố gắng cho xứng đáng tấm lòng cha mẹ mình cháu nhé", M.N bình luận.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

"Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, một số phận! Hãy cố gắng giữ cho tâm mình được trong sáng và mạnh mẽ vượt qua khó khăn để hạnh phúc theo cách của bạn", K.L chia sẻ.

"Nhớ ngày đầu nhập học, một mình nơi xa nhà 130km với 800 nghìn. Giờ học xong vào làm xa nhà 900km đến nơi làm còn đúng 400 nghìn. Chả biết sẽ đi về đâu. Hi vọng em cố gắng học để bố mẹ bớt khổ", H.H chia sẻ câu chuyện của mình.

Hiện bài viết vẫn đang gây “bão” cộng đồng mạng.