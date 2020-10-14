Hoa chuối có tác dụng gì - Thần dược dành cho phái đẹp

Đời sống 14/10/2020 11:12

Là một thực phẩm quen thuộc, nhưng không mấy ai biết được hoa chuối có tác dụng gì? Vì thế, người dân chỉ dùng để làm rau nộm hoặc rau ăn sống kèm theo nhiều món ăn, chưa tận dụng được hết lợi ích tuyệt vời từ loại thực phẩm này. 

Hoa chuối lại có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Các thành phần dinh dưỡng trong loại thực phẩm này cũng rất phong phú, đa dạng, không kém gì quả chuối. Vì vậy, trong Đông y, các thầy thuốc thường dùng hoa chuối như là phương thuốc tự nhiên để điều trị các rối loạn trong cơ thể. 

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Hoa chuối có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người

Tuy nhiên, do hiện nay mọi người dễ dàng tiếp cận với y học hiện đại. Nên dần quên đi sự tồn tại của các loại thảo dược lành tính trong Đông y. Do đó, ăn hoa chuối có tác dụng gì không mấy người quan tâm, dần lãng quên đi những lợi ích tuyệt vời từ nó. 

Hoa chuối chữa bệnh gì?

Từ xa xưa, hoa chuối được các thầy thuốc Đông ý dùng rất nhiều. Là một trong những vị thuốc quan trọng giúp điều trị các bệnh như ngực bụng đầy chướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim… 

Hiện nay, các nhà khoa học, đã khám phá ra hoa chuối chứa rất nhiều chất xơ, protein và axit béo không bão hòa. Nó cũng chứa nhiều vitamin E và flavonoids. Chính những thành phần dinh dưỡng này có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh như tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh…

Đặc biệt, đối với phụ nữ những dinh dưỡng này có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe tử cung, ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm. Những chị em nào đang mang thai, hoa chuối là “phương thuốc” tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng và chống lại chứng ốm nghén hiệu quả. Hiện tượng buồn nôn sẽ giảm hẳn khi uống nước hoa chuối luộc vào sáng sớm. 

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Hoa chuối mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ mang thai

Hơn thế nữa, việc tiêu thụ bắp chuối còn giúp các bà bầu có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất hormone progesterone, làm tình trạng chuột rút, ra máu xảy ra trong tam cá nguyệt đầu tiên và cuối cùng của thai kỳ.

Bên cạnh đó, ăn hoa chuối còn có hàng tá các lợi ích khác cho phái đẹp như: 

Tăng tiết sữa sau sinh 

Ăn hoa chuối có nhiều sữa không? Câu trả lời là có. Bởi từ xưa trong dân gian, người ta đã dùng hoa chuối hầm móng giò để giúp thông sữa, “gọi sữa về”. Mẹ nào ít sữa chỉ cần thường xuyên ăn món canh thanh mát này, sữa cũng sẽ tràn trề, con tăng cân đều và ít ốm vặt. 

Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể chế biến nhiều món khác từ bắp chuối để đổi vị như là nấu canh với tôm, cá chép. Hoặc đơn giản là có thể dùng bắp chuối thái nhỏ, luộc chín sau đó trộn với mè làm món gỏi… Những món ăn này giúp cho nguồn sữa mẹ giàu dinh dưỡng, em bé tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Nhanh lành vết thương sau sinh 

Những thành phần dưỡng chất trong hoa chuối cũng đã được chứng minh đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương sau sinh. Chất ethanol trong loại thực phẩm này giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh như Bacillus subtalis, Bacillus cereus, Escherichia coli. Bảo vệ người mẹ khỏi các bệnh nhiễm trùng.

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Món ăn làm từ hoa chuối giúp sản phụ nhanh lành vết thương sau sinh 

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã khám phá ra chất ethyl acetate của hoa chuối có thể ức chế sự phát triển của ký sinh trùng gây sốt rét Plasmodium falciparum trong ống nghiệm. 

Vì vậy, trong quá trình mang thai, mẹ bầu hãy ăn nhiều món ăn chế biến từ hoa chuối. Giúp mẹ phòng ngừa được các căn bệnh thường gặp do các loại vi rút trên gây ra, bảo vệ bé yêu hiệu quả và có thể chào đời một cách bình an. 

Tốt cho đường ruột của mẹ bầu

Khá nhiều mẹ bầu bị mắc chứng rối loạn tiêu hóa khi mang thai. Dẫn đến việc tiêu thụ và hấp thu thức ăn trở nên khó khăn hơn. Một số biểu hiện điển hình của rối loạn tiêu hóa như là táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, ăn không tiêu, chán ăn… Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi thể chế từ bên trong. Thai nhi sẽ phát triển ngày một lớn, kích thước tử cung cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Chính điều này gây ra hiện tượng sẽ chèn ép các cơ quan nội tạng khác. Ruột già bị ép lại, ruột non bị đẩy lên khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa ngày càng hơn. 

Lúc này mẹ hãy thường xuyên ăn các món nấu kèm với hoa chuối nhé. Nhờ vào vitamin A, C và E làm tăng cường hệ miễn dịch. Chất xơ trong hoa chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó hãy ăn các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt… để giúp mẹ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh suốt thai kỳ.

Chữa thiếu máu khi mang thai

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai. Nhưng chủ yếu là do thiếu sắt để tạo Hemoglobin - một protein quan trọng của hồng cầu. Thiếu máu khi mang thai không chỉ không tốt cho thai phụ mà còn gây ra nhiều hậu quả xấu cho thai nhi. Vì vậy, các mẹ cần duy trì hemoglobin trong giới hạn bình thường. Luôn luôn bổ sung sắt thường xuyên qua đường ăn uống với các thực phẩm giàu dưỡng chất này. 

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Hoa chuối là thành phần quan trọng chữa các bệnh rối loạn cơ thể

Một trong số đó, bạn nên thường xuyên ăn hoa chuối. Đây là một thực phẩm tốt giúp bổ sung lượng sắt dồi dào cho cơ thể mẹ. Làm tăng hemoglobin trong cơ thể, tạo hemoglobin vận chuyển oxy từ phổi đến các phần còn lại của cơ thể. Vì vậy, bạn đừng quên bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày. 

Ngoài những tác dụng trên, hoa chuối còn là thực phẩm rất tốt giúp chúng ta chống lại lão hóa, phòng ngừa ung thư, duy trì sự tươi trẻ cho cơ thể. Hơn nữa nó cũng là thực phẩm quan trọng giàu magie giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng mà không có bất cứ tác dụng phụ nào, tốt cho phụ nữ mang thai.

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Hoa chuối cũng là thực phẩm tốt cho người nghiện rượu

Hiện nay, hoa chuối còn được biết đến như một loại thảo dược có chứa nhiều baclophen. Chất này hữu dụng dành cho người nghiện rượu nặng. Người nghiện rượu nặng là người không kiểm soát được việc uống rượu, liên tục sử dụng ngay cả khi biết chất cồn này gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Theo các nghiên cứu Alpadir công bố tại Hội nghị Quốc tế Châu Âu về đồ uống có cồn ISBRA-ESBRA tổ chức tại Berlin, Đức, những bệnh nhân nghiện rượu nặng sau khi dùng chất baclophen đã có sự giảm đáng kể mức tiêu thụ rượu. Hạn chế gây ra vấn đề hành vi và thay đổi tinh thần, các hành vi không phù hợp, tâm trạng không ổn định, phán đoán kém, nói chậm hoặc trí nhớ kém. Đồng thời góp phần làm giảm nồng độ cồn trong máu giúp người nghiện rượu nặng tránh được tình trạng nhiễm độc rượu, rơi vào hôn mê hoặc tử vong.

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Hoa chuối còn được dùng cho người nghiện rượu nặng

Bên cạnh đó, việc ăn hoa chuối cũng giúp cơ thể được cung cấp lượng dinh dưỡng lớn, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, duy trì lượng đường trong máu. Đồng thời giúp giảm căng thẳng - Đây là nguyên nhân chính gây ra chứng thèm rượu.

Hơn thế nữa, việc ăn hoa cũng có tác dụng thanh lọc máu, tiêu diệt các loại nấm men trong cơ thể. Chính vì thế, không chỉ là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà hoa chuối còn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế ham muốn uống rượu, điều trị tình trạng nghiện rượu. 

Qua những thông tin trên đây, hy vọng đã giúp bạn biết được hoa chuối có tác dụng gì? Để từ đây có thể chế biến đa dạng thực phẩm này và ăn đúng cách, tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại. Góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể cho các thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ đang mang thai. 

Tác dụng của hoa chuối, những món ngon từ hoa chuối ít người biết.

Tác dụng của hoa chuối, những món ngon từ hoa chuối ít người biết.

Chuối là một loại quả rất tốt cho sức khỏe. Nhưng ít ai ngờ rằng tác dụng của hoa chuối cũng vô cùng tuyệt vời, chữa được nhiều bệnh.

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