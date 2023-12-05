Hé lộ nhân thân của kẻ sát nhân trong vụ sát hại cha mẹ vợ và vợ mang song thai ở Cà Mau

Đời sống 05/12/2023 18:27

Sau khi bị bắt, Bùi Vũ Khoa khai nhận hành vi giết người của mình, cùng lý do vì sao sát hại cả gia đình vợ. Đồng thời nhân thân của Khóa cũng được chính quyền địa phương xác nhận.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 5/12, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định nữ nạn nhân P.L.K. (38 tuổi) trong vụ 3 người cùng gia đình tử vong, chỉ mang thai đơn khoảng 8 tháng tuổi, không mang song thai như lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên nhân bước đầu nghi phạm Bùi Vũ Khoa (23 tuổi) khai nhận sát hại 3 người là do mâu thuẫn. Khoa và chị K. chênh lệch tuổi tác nên không được gia đình ủng hộ.

Thông tin từ báo Tiền Phong còn cho biết thêm, Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Khoa khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau vào chiều nay.

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Nghi phạm Bùi Vũ Khoa (23 tuổi) khai nhận sát hại 3 người là do mâu thuẫn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo chia sẻ của một cán bộ ấp Nhàn Dân A (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) trên báo Dân Trí, Khoa có đăng ký hộ khẩu ở ấp Nhàn Dân A, nhưng hiện gia đình Khoa không còn ở Nhàn Dân A mà đã chuyển sang xã An Trạch (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vài năm trước.

Được biết khoảng 7-8 năm trước, sau khi nghỉ học, Khoa có tham gia làm dân quân tự vệ ở địa phương một thời gian. Sau đó, Khoa nghỉ và đi làm thuê. Sau dịch bệnh Covid-19, gần 2 năm qua, Khoa đi đâu không rõ, cũng ít về nhà.

Như báo Tiền Phong thông tin trước đó, khoảng 13h30 ngày 4/12, khi về nhà cha mẹ ruột ở ấp Láng Cùng, chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Sau khi phá cửa, chính quyền địa phương và hàng xóm vào nhà kiểm tra, phát hiện ông S., bà G. và chị K. tử vong từ trước.

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Một lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp Láng Cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

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