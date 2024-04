Theo VietNamNet đưa tin, liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, trưa 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người dân về việc cháu N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12/4, cháu D. đi chơi cùng Lê Phong T. (SN 2009, trú xã An Hồng). Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đến ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với T.