Sáng 20-4, Công an huyện An Dương, Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể một nữ sinh chôn trong vườn chuối của bà H.T.H ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng.

Theo VTC News đưa tin, từ lời kể của một số người dân gần hiện trường, nạn nhân là cháu N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng) có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm L.P.T (SN 2009, trú thôn Lê Xá, cùng xã An Hồng, huyện An Dương).