Hai xe máy va chạm rồi bốc cháy dữ dội trên cầu vượt Quang Trung, cửa ngõ TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng

Hai xe máy đang đang đổ dốc cầu vượt Quang Trung, quận 12 thì xảy ra va chạm và bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông cửa ngõ thành phố ùn tắc nghiêm trọng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 28-11, Công an quận 12 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường vụ va chạm khiến hai xe máy bốc cháy trên cầu vượt Quang Trung. Hiện trường vụ va chạm và cháy xe máy trên cầu vượt Quang Trung. Ảnh: VietNamNet. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ chiều, xe tay ga do nam thanh niên 18 tuổi cầm lái di chuyển qua cầu vượt Quang Trung theo hướng từ quận 12 đi quận Gò Vấp.

Khi vừa đổ dốc cầu vượt Quang Trung, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, xe này va chạm với một xe máy khác chở một số hộp đựng hóa chất, sơn. Vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến 2 xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Cả hai xe sau đó đổ, trượt dài về phía trước, hóa chất trên một chiếc xe đổ tràn xuống đường. Một trong hai xe bốc cháy rồi lan sang chiếc còn lại. Vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến 2 xe máy bị cháy trơ khung.

Một người đàn ông xưng là cha ruột của nam thanh niên điều khiển chiếc xe tay ga cho rằng người tài xế liên quan đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người này còn cho biết con mình có bằng lái, may mắn sự việc không bị thương sau vụ va chạm. Lực lượng Công an quận 12 đã phối hợp với Đội PCCC&CNCH quận 12 có mặt xử lý hiện trường. Ảnh: VietNamNet. Theo VietNamNet đưa tin, tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận 12 đã phối hợp với Đội PCCC&CNCH quận 12 có mặt xử lý hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến đường Tô Ký, cầu vượt Quang Trung theo hướng huyện Hóc Môn đi quận Gò Vấp ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng phải khá vất vả điều tiết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

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