Trên đường đi học va chạm với xe tải, ông bị thương, cháu ngoại 4 tuổi tử vong tại chỗ

Xã hội 28/11/2023 10:06

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông ngoại đang chở cháu đi học.

Theo thông tin từ Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 27-11, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Bà Triệu, tổ dân phố Đoan Hùng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trên đường đi học va chạm với xe tải, ông bị thương, cháu ngoại 4 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Thời điểm trên, ông Lê Cao T. (SN 1958; ngụ xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) điều khiển xe máy BKS 36C1-149.xx tới trường đón cháu ngoại là N.A.T. (SN 2019) về nhà.

Khi tới đoạn đường giao nhau trên, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe ôtô tải BKS 36C-316.xx (chưa xác định được người điều khiển).

Trên đường đi học va chạm với xe tải, ông bị thương, cháu ngoại 4 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra sự việc, ông T đang chở cháu ngoại đi học - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Giao Thông, vụ tai nạn giao thông đã khiến cháu N.A.T tử vong tại chỗ, còn ông T bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông T đang chở cháu ngoại đi học.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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