Xe đạp điện va chạm với xe tải: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 8 tuổi, con gái nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng

Xã hội 27/11/2023 13:39

Cú va chạm khiến bé trai 8 tuổi bị xe tải cán tử vong tại chỗ, còn người chị bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 27/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, chị gái T.L.V (14 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) chở em trai T.L.P. (8 tuổi) bằng xe đạp điện, lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa. 

Khi đến ngã 4 Tân Cảng (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 60C-132.31 đang rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Phan Đăng Lưu.

Cú va chạm khiến bé trai 8 tuổi bị xe tải cán tử vong tại chỗ, còn người chị bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đạp điện bị ô tô tải kéo lê hơn 50m rồi mới dừng lại. Còn mẹ của em T.L.P. khóc ngất bên thi thể con trai 8 tuổi. 

Xe đạp điện va chạm với xe tải: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 8 tuổi, con gái nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng - Ảnh 1
Xe đạp điện bị ô tô tải kéo lê hơn 50m, nằm gọn dưới gầm xe - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, theo Thanh Niên, ngày 21/11 tại địa bàn TP.Biên Hòa cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 nữ sinh 16 tuổi bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy vào khoảng 14 giờ ngày 21/11 trên đường Phạm Thị Nghĩa, thuộc P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Xe đạp điện va chạm với xe tải: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 8 tuổi, con gái nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm xảy ra tai nạn, em N.H.B (16 tuổi, mang đồng phục học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng) điều khiển xe máy BS 60F3 - 950.87xảy ra va chạm với xe tập lái thuộc Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân (P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Nữ sinh được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu ngay sau đó. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay em B. bị tụ máu màng não, đang được theo dõi chấn thương sọ, còn lại không có chấn thương nào nghiêm trọng.

Tại hiện trường, xe máy của nữ sinh nằm gọn dưới đầu xe tập lái, hư hại nặng. 

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