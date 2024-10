Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân ngã văng ra đường dẫn tới tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Vào khoảng 6h40 ngày 1/10, trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một nữ công nhân tử vong thương tâm.

Vào thời điểm trên, chị B.T.P. (SN 1978, trú tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) điều khiển xe máy mang biển số 34B2-919.xx từ khu dân cư Tân Hưng ra quốc lộ 5.

Đến khu vực nút giao tại Km 67+200, quốc lộ 5 đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-153.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 15R-136.xx do anh N.T.Đ (SN 1998, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Vụ tai nạn đã khiến chị P. ngã văng ra đường dẫn tới tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngã ba Hàng, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông.

Phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành xác minh nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe Đ. đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Kim Thành trình báo.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Kim Thành xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trưa nay tại Long An cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng: Khoảng 9h ngày 1/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số 51C-487.71, di chuyển theo hướng từ huyện Tân Thạnh về TP Tân An, đã va chạm với xe máy mang biển số 62U1-156.80 do bà Trịnh Thị B. (40 tuổi, ngụ tại thị xã Kiến Tường) điều khiển.

Vụ va chạm xảy ra tại đoạn đường hư hỏng nặng với nhiều ổ gà, khiến bà Trịnh Thị B. tử vong tại chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng.

Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

